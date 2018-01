«Ha sido fácil encontrar trabajo en Inglaterra» Valentín a las puertas de su nuevo colegio. / LA RIOJA Valentín Lana Estudió un grado de Educación Primaria con especialidad en Educación Física MARÍA FÉLEZ Calahorra Martes, 16 enero 2018, 08:06

Valentín Lana terminó hace dos años el grado de Educación Primaria con especialidad en Educación Física. Sin embargo, cuando acabó la carrera se encontró todas las puertas cerradas en España y optó por dedicar un año a mejorar su inglés y ganar experiencia. Fue en Dinamarca a través de un trabajo de 'after school' (centro joven) gracias a un programa de voluntariado europeo.

A su vuelta siguió buscando un puesto relacionado con la enseñanza en España pero volvió a ser tarea casi imposible. «Llegó septiembre y no había encontrado nada, y ahora en Navidad por mis propios medios -a través de Internet- me ha sido fácil encontrar fuera un trabajo muy bueno», dice. Desde hace apenas unos días está en Inglaterra ejerciendo de 'au pair' (cuidador de niños) y lo compagina con otro trabajo de 'teacher assitant' (profesor ayudante). «Para mí es una oportunidad única porque supone empezar a trabajar de lo que realmente he estudiado durante estos años además de seguir afianzado el inglés».