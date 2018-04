«Explicaremos nuestras vivencias con el corazón» Víctor López, delegado de la AVT en La Rioja. / Justo Rodriguez Víctor López Delegado de la AVT en La Rioja PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Viernes, 20 abril 2018, 18:03

Víctor López es el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en La Rioja y él mismo sufrió un atentado terrorista cuando estaba destinado como guardia civil en la localidad navarra de Leitza: «Fue una bomba trampa colocada en un contenedor de aceite el 24 de septiembre del 2002. Estaba en un paraje situado entre las provincias de Navarra y Guipúzcoa.

Habían dibujado un punto de mira con un tricornio dentro y en euskera ponía 'Guardia Civil muere aquí'. Yo estaba de patrulla, avisé a los mandos y cuando llegaron los compañeros estalló un artefacto muy potente. Resulté herido con metralla por todo el cuerpo y la onda expansiva me provocó heridas y lesiones de bastante gravedad. Me cambió la vida totalmente y me produjo diferentes secuelas psicológicas y nerviosas. Hubo un momento de mi vida que me sentía incapaz casi de salir de casa. Fue duro tanto para mí como para mis familiares más cercanos.

- Usted participará ofreciendo su testimonio, ¿cómo se ha preparado?

-Hemos recibido un curso del Ministerio del Interior con una serie de pautas para explicarles nuestras experiencias a los alumnos. Nos han dicho que lo fundamental es relatar lo que nos sale del corazón. Existe una parte emocional que es difícil de controlar. Somos seres humanos y hemos pasado por una prueba realmente dura en nuestras vidas.

-¿Cree que es fundamental que se conozca la realidad del terrorismo?

- Sin duda, como guardia civil te preparas para cumplir tu trabajo, pero no para que intenten matarte. La realidad es que, en ocasiones, se quiere pasar página o blanquear la historia. Nosotros queremos expresar la verdad exacta de lo que supone un atentado terrorista, la locura y la absoluta falta de humanidad que conlleva un acto de estas características. La convivencia es uno de nuestros valores y la justicia es fundamental.