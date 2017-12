Expectación a ambos lados del Ebro Polígono industrial en el término municipal de localidad alavesa de Laguardia, con Logroño al fondo. / Justo Rodriguez Municipios riojanos y alaveses reciben la rebaja en el Impuesto de Sociedades vasco entre el silencio y la cautela IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 6 diciembre 2017, 08:20

La rebaja del Impuesto de Sociedades en el País Vasco ha provocado reacciones muy diversas a ambos del Ebro. Según el acuerdo alcanzado por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, el tipo nominal se reducirá de manera progresiva del 28% al 24%, lo que supone un punto menos del porcentaje que se aplica en el resto de comunidades autónomas, a excepción de Navarra.

La Rioja y Álava están separadas por escasos kilómetros y, en algunos casos, sólo el río Ebro sirve de frontera entre ambos territorios. En el lado riojano, las opiniones acerca de esta rebaja fiscal en el País Vasco son diversas. Así, por ejemplo, la alcaldesa de Navarrete, María Luisa Corzana (PSOE), prefiere no pronunciarse al respecto, mientras que Alberto Peso, primer edil del Ayuntamiento de Fuenmayor, cree que el acuerdo no va a afectar de manera negativa a su municipio. «Nosotros no tenemos ningún miedo, aunque entendemos que en otras localidades de La Rioja sí pueda existir preocupación», opina el alcalde, del Partido Popular.

Desde Haro, mientras, se mantienen a la espera de ver cómo afecta esa decisión al tejido empresarial del municipio. «Pero en el momento que comprobemos que tiene una influencia negativa para la localidad, abogaremos por la activación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja», expone Laura Rivado (PSOE).

Ese artículo se refiere a un acuerdo bilateral entre el Estado y región con el que se pretende subsanar los efectos derivados del efecto frontera entre La Rioja y otras provincias limítrofes. «Debería haberse aplicado antes», afirma la alcaldesa socialista. «Pero en el momento que exista un agravio comparativo, pediremos que se ponga en marcha», añade al mismo tiempo que recuerda que el Ayuntamiento jarrero busca mejorar las condiciones de las empresas en el municipio a través de medidas como la rebaja del IAE a las firmas que asuman la contratación de trabajadores fijos.

«Una buena noticia»

En Álava, mientras, la rebaja del Impuesto de Sociedades ha sido recibida de una manera bastante diferente. Así, el popular Pedro León, alcalde de Laguardia, calificaba la decisión tomada como «una buena noticia» para su municipio. «No creo que, por sí sola, sea suficiente para provocar que una empresa de una provincia limítrofe como La Rioja se plantee mudarse a Álava», apunta. En concreto, León cree que la medida va a beneficiar a polígonos como el de Casablanca, muy cercano a Logroño. «El objetivo de estas medidas y de otras que se están implantando desde 'Álava, Agencia de Desarrollo' es potenciar y sacar el mayor desarrollo posible de estos polígonos industriales», afirma. «No se busca perjudicar a ninguna provincia limítrofe porque la mejor manera de prosperar es colaborar entre todos», apostilla.

Otros responsables municipales como el de Oyón, Eduardo Terroba (PNV), optan por no hacer declaraciones al respecto, mientras que el Gobierno de La Rioja se mantiene expectante para ver cómo se aplica el acuerdo aunque, tal y como expuso el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez: «Si existe algún perjuicio para La Rioja actuaremos con todos los medios legales». De momento, compás de espera.