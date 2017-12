«Se les exige unos mínimos que son demasiado mínimos» El presidente de la Asociación de Hoteles, Demetrio Domínguez. :: l.r. Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, aboga por una regulación más exhaustiva y apunta que la obligación de registro es «un primer paso» LUIS J. RUIZ Logroño Miércoles, 6 diciembre 2017, 23:45

Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles -integrada en la FER- siempre ha mantenido el mismo discurso cuando se le ha preguntado por los pisos turísticos. «Competir en igualdad de condiciones». Ahora, una vez finalizada la moratoria concedida a estos establecimientos para inscribirse en el registro turístico y regularizar su situación, considera que es «un primer paso», pero cree que la normativa no ha sido todo lo rigurosa que es con el resto del sector turístico.

- ¿Cómo valoran el hecho de que algo más de 300 pisos turísticos se hayan inscrito en el registro autonómico?

- Es un primer paso. En todo caso consideramos que la reglamentación no ha sido todo lo exhaustiva que nos hubiera gustado. Está bien que, por lo menos, se integren como un alojamiento turístico, lo que hace que tengan que empezar a cumplir una serie de obligaciones, entre ellas, la más importante, la de Hacienda.

«Ahora el Gobierno de La Rioja tiene que hacer cumplir las normas a todos»

- ¿Qué otras exigencias defendía el sector?

- Nosotros hicimos un alegato en el que pedíamos, por ejemplo, que se les incluyera en un registro público y que figurara una placa identificativa tanto en el portal como en la propia vivienda. Eso no se ha contemplado y no sabemos muy bien el motivo. Pensamos que se tendría que tener en cuenta a la comunidad de vecinos, ya que entendemos que puede haber problemas con los residentes en los bloques en los que existan estos alojamientos. También cuestiones vinculadas con la protección del consumidor, ya que no se exige, por ejemplo, protección contra incendios. Creemos que hay que cumplir unos mínimos que, en el caso de los pisos turísticos, son demasiado mínimos. Además parece ser que no tendrán que llevar un registro de viajeros que sí se exige en el resto de alojamientos.

- ¿Está asegurada la calidad del turismo en La Rioja?

- Es cierto que todo lo que se mueve alrededor de un turista daña o mejora su imagen. No digo que un piso turístico tenga menos calidad que un hotel y debe ser el turista quien elija el tipo de alojamiento que necesita en cada momento. En principio, no creo que vaya a perjudicar al sector... siempre y cuando no haya casos de saturación como los que hubo en Barcelona.

- ¿Y el sector turístico, se verá muy afectado por este aumento de la oferta de alojamientos en la región?

- Tenemos que convivir con ellos todo el sector turístico. No solo el hotelero. Parece que siempre las viviendas turísticas son competencia exclusiva del sector hotelero. En ciertas ciudades es así, pero también afectará a las casas rurales o a los propios apartamentos turísticos que ya existían. Además se verán afectadas algunas pensiones, hostales... En todo caso, esto es la ley de la oferta y la demanda, y el viajero acudirá a aquel operador que mejor relación calidad precio ofrezca.

- ¿Son un problema los pisos turísticos que no se han regularizado?

- Ahora el Gobierno de La Rioja tiene que hacer cumplir las normas a todos. De igual manera, creemos que habría que exigir a mayoristas como Airbnb o Booking que exijan a los pisos turísticos para comprobar que están dados de alta. En el caso de los que no se han registrado, habrá que sancionarles.