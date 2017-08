Los examinadores afirman que no se niegan a realizar el teórico en Calahorra

calahorra. Los examinadores del permiso de conducir en La Rioja afirman que ellos (son dos más uno de apoyo) no son los responsables de que 370 chavales de La Rioja Baja y La Ribera navarra tuviesen que desplazarse el viernes pasado a Logroño para examinarse de la parte teórica del carné de conducir. Así, al menos, lo explicaba ayer a este medio uno de ellos, concretamente el coordinador de exámenes, quien no quiso que se publicara su nombre. «Nosotros estamos examinando los jueves y los viernes y es la Jefatura Provincial de Tráfico la que ha decidido que nos dediquemos esos días a los exámenes prácticos», explicaba. De hecho, «ese mismo día estábamos examinando de la práctica en Calahorra», aseguraba aludiendo a que ellos no se han negado nunca a ir a La Rioja Baja.

Según la misma fuente, es la Jefatura la que ha priorizado hacer los exámenes prácticos sobre los teóricos en La Rioja Baja. Por esta razón y como en Logroño los teóricos no los hacen examinadores sino funcionarios de Tráfico, sí que había posibilidad de examinarse en la capital riojana.

La huelga de examinadores termina el 31 de julio. El 16 de agosto, tras las vacaciones, se reanudarán los exámenes, aunque la situación volverá a estancarse de nuevo en septiembre si no se llega a un acuerdo.