El exabogado de Villamediana declara queno tuvo ninguna intervención en el PGM Javier Barinaga (en el centro de la imagen) ante la comisión de investigación. :: MIGUEL HERREROS Barinaga protagoniza una tensa comisión de investigación advirtiendo de la posibilidad de «presentar una denuncia» ante el Consejo de la Abogacía DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:01

Javier Barinaga, quien ejerció de abogado para el Ayuntamiento de Villamediana durante la aprobación del Plan General Municipal, se escudó ayer en que ésta no era su responsabilidad y, por tanto, en el desconocimiento del asunto durante las cuestiones que los diputados regionales de Cs, Podemos y PSOE le realizaron durante la sesión de la comisión de investigación celebrada ayer en el Parlamento de La Rioja. El órgano tiene como misión «aclarar la aprobación definitiva del PGM de Villamediana de Iregua» y para tal fin se convocó a quien fuera «representante legal y abogado, que participó en diversos procesos a favor y en contra del municipio durante los hechos investigados».

La sesión se desarrolló en un clima tenso, sobre todo a raíz del manifiesto inicial de Javier Barinaga, quien había solicitado un aplazamiento de la cita por motivos personales y laborales que no se concedió y advirtió que contempla la posibilidad de «presentar una denuncia personal ante el Consejo General de la Abogacía por interferir en su profesión», al margen de que, además, consideraba «incorrecto» el fondo por el cual se le citaba.

«No he tenido intervención en el PGM. No lo sé» fue la respuesta más repetida por el abogado, sobre todo a la batería de preguntas que le expuso la diputada de Podemos Natalia Rodríguez. En este turno, y ante la insistencia en las cuestiones de Rodríguez, Barinaga llegó a espetar: «Yo mis opiniones las cobro. Puede venir a mi despacho, que no será mucho, y, además, no habrá incompatibilidad. Vengo a hablar aquí de hechos»; por lo que fue reprendido por el presidente de la comisión, el diputado del PSOE Jesús María García.

Barinaga aclaró que no fue «representante legal» del Ayuntamiento de Villamediana, como se le citaba, sino «letrado externo en procedimientos judiciales» durante unos diez años, hasta que fue cesado como tal por el actual equipo de Gobierno, liderado por la socialista Ana Belén Martínez, quien tomó la alcaldía el 2 de enero de 2017.

No obstante, aunque Barinaga se desvinculó de toda responsabilidad sobre el PGM, sí defendió a quienes están vinculados al mismo. Sobre el exalcalde Tomás Santolaya dijo que su trayectoria es «inmaculada» y que trabajó para él como abogado porque «la deslealtad hubiera sido no representarle». En cuanto a los técnicos municipales del Consistorio villametrense los definió como «excelentes» y añadió: «Ojalá todos los Ayuntamientos contasen con trabajadores tan responsables».

El socialista Francisco Ocón expuso que «en la vida hay algo más que la legalidad, también está la ética». Y si no del lado de Barinaga, al menos no en su contra se mostró el popular y edil del Ayuntamiento de Villamediana Jesús Ángel Garrido, quien describió la comisión como un «circo mediático» que se emplea para «sembrar la duda permanente, manifestando un profundo desconocimiento de la realidad».