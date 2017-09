«No hay nada que hacer para evitar la despoblación en Valdemadera» Ildefonso Fernández, alcalde de Valdemadera, asegura que la localidad es un lugar al que acude gente para pasar los fines de semana, puentes, Semana Santa y en verano SANDA SÁINZ Cervera Martes, 12 septiembre 2017, 08:02

El alcalde de Valdemadera, Ildefonso Fernández Muñoz (PP), ve el futuro de la localidad irremediablemente ligado a la despoblación. No hay solución posible a este problema, que también afecta de igual manera al municipio vecino de Navajún, en los límites con la provincia de Soria. El panorama es desolador en esta zona de la Sierra de Alcarama, la más alejada de la capital riojana, y se vislumbra con certeza la tendencia a convertirse en núcleos urbanos sin residentes habituales, sino esporádicos. Puede que la solución para evitar la desaparición total sea mantener estos pueblos como lugares de segundas viviendas a los que personas vinculadas a ellos continúen con su interés por acudir allí.

-¿Cuál es la situación actual en Valdemadera?

-No quedan más que dos matrimonios mayores de ochenta años (mis padres y mis tíos) y un hombre de unos cincuenta años que no lleva mucho tiempo viviendo aquí. En cuanto desaparezcan estos vecinos, en un futuro no muy lejano, no habrá población residiendo de forma habitual en Valdemadera.

-Pero hay alguno más censado ¿no?

-Si, mi cuñado, mi hermana y yo, que vivimos fuera. En total estamos ocho personas censadas.

-Usted tiene claro cuál es el futuro del pueblo.

-No hay nada que hacer, nada a lo que agarrarse para revitalizar el pueblo. Actualmente es un lugar al que acude gente para pasar los fines de semana, puentes, Semana Santa y durante las vacaciones de verano. Por ejemplo, ahora, estos días, celebramos las fiestas del Cristo y estaremos casi doscientas personas. Es el momento de más actividad en Valdemadera.

-¿Realmente no hay nada que hacer por evitar el despoblamiento del municipio?

-Nada, es un lugar tranquilo, apacible, pero sin juventud, ni empresas, ni trabajo. Tan sólo hay unos apartamentos rurales, que funcionan desde hace unos años.

-¿Dónde están los oriundos de Valdemadera y descendientes?

-Repartidos por muchos lugares, sobre todo en La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid y Aragón.