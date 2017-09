«Hay que estimular la demanda con subidas salariales prudentes» Gómez-Bezares, catedrático riojano de Finanzas. :: e.c. Gómez-Bezares advierte de que bajar los tipos de interés para impulsar la economía es una política «agotada» Fernando Gómez-Bezares Catedrático de Finanzas de Deusto Business School M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Domingo, 10 septiembre 2017, 23:51

Fernando Gómez-Bezares se suma a las voces, entre ellas la de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que ha llegado el momento de acometer subidas salariales «prudentes». El catedrático riojano ve en la recuperación de las rentas la política para estimular la demanda interna y la economía.

-¿Es lógica la evolución del endeudamiento y del ahorro?

-Totalmente. Por dos factores: por un lado, porque la crisis ha hecho a la gente más prudente y, por otro, porque muchos no han visto oportunidades interesantes de inversión. La burbuja inmobiliaria impulsó las inversiones en inmuebles porque producían altísimas rentabilidades, pero al explotar la burbuja muchos se quedaron sin sitio donde invertir y se refugiaron en el ahorro. Y todo esto ha ocurrido en un entorno de muy bajos tipos de interés, lo cual me recuerda lo que ya se ha dicho muchas veces: la política monetaria del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés para estimular la inversión y el consumo está agotada. Ya no da más de sí. La prueba es que desde el 2008 hasta aquí el euribor ha bajado notablemente y, sin embargo, el efecto ha sido el contrario ya que la gente se ha endeudado menos y ha ahorrado más.

-¿Cuál es la alternativa entonces?

-Estimulando la demanda desde del sector público no, desde luego, porque ya está sobradamente endeudado. Hay que implantar políticas que impulsen la exportación y la demanda interna. Las ventas al exterior van bastante bien y la demanda interna parece que se está recuperando, pero lo está haciendo fundamentalmente a través de la creación de empleo. Ahora, además de seguir creando empleo, quizás también habría que ir aumentando las rentas. Es decir, acometer subidas salariales. Pero con prudencia, sin comernos la competitividad, sobre todo la competitividad exterior, porque estaríamos otra vez con problemas. Este año, con los datos que tenemos, el ahorro está bajando y se está consumiendo más. La gente se siente más segura económicamente, así que ese valor de prudencia se va suavizando.

-¿Cree posible que se vuelva a un escenario de gasto como el previo a la crisis?

-Estoy seguro de que las autoridades monetarias no lo permitirán, al menos en un plazo medio. Otra cosa es el largo plazo porque todas la crisis financieras son crisis de endeudamiento. Si el consumo aumenta, la gente va ahorrando menos y, probablemente, los bancos van abriendo un poquito la mano, volveremos a ver aumentos de la deuda. Pero mientras sean dentro de unas cantidades razonables tampoco nos debe preocupar mucho.