El mal estado de dos tramos de la AP-68 obliga a una reparación que comienza hoy Tramo de la AP-68 entre Calahorra y Logroño, de unos 11 kilómetros, que será arreglado a partir de hoy. :: / Sanda Sáinz La concesionaria de la autopista invertirá entre 600.000 y 800.000 euros y las obras durarán unas cuatro semanas SANDA SÁINZ Miércoles, 18 abril 2018, 14:26

El mal estado de la AP-68 a consecuencia del incremento de tráfico pesado procedente de la N-232 ha provocado el malestar de los usuarios y una intervención por parte de la concesionaria AVASA (grupo Abertis) que comenzará hoy y durará unas cuatro semanas. La reparación del firme costará entre 600.000 y 800.000 euros, según confirma el director de esta vía, Josep María Pallarés.

Desde el sábado se cortó al tráfico de forma preventiva un carril entre Calahorra y Lodosa, que afecta a unos once kilómetros con numerosos socavones. Otra zona deteriorada, de cinco kilómetros, está entre las Conchas de Haro y Zambrana. Las obras que realizará la empresa que gestiona la autopista mejorarán el estado de ambos tramos.

AP-68 Tramo de unos 11 kilómetros entre Calahorra y Lodosa (dirección Logroño) y otros 5 kilómetros entre las Conchas de Haro y Zambrana. Hoy comienzan las obras con un presupuesto de entre 600.000 y 800.000 euros. LR-134 Puentes sobre la N-232 y la AP-68 de titularidad municipal. Se parchearon en marzo, necesitan otra reparación urgente y está prevista una mejora en verano con un coste de 562.660 euros. Problemas Incremento del tráfico de vehículos pesados unido a las inclemencias meteorológicas.

Pallarés explica que «la pista se revisa y vigila todos los días. Detectamos en enero que el pavimento mostraba surgencia de finos y manchas que denota que hay un problema. Teníamos planificado actuar, pero hasta que nos hemos puesto se ha degradado de una forma demasiado acelerada. Esto es el efecto de haber metido camiones. Además, estamos acostumbrados a que el pavimento se comporte de una manera y ahora nos ha sorprendido. Los trabajos iban a iniciarse la próxima semana pero los hemos tenido que adelantar».

«Comenzamos a parchear y se suponía que iba a aguantar quince días, hasta el inicio de la reparación en profundidad con la que solucionaremos esta situación, pero con las lluvias no ha durado ni una semana», indica Pallarés, que añade que «intervenimos cada día revisando el estado de la carretera y lo que no teníamos previsto es la celeridad con la que se ha degradado. Por ello pedimos disculpas a los clientes. La sensación de que está abandonada la autopista no es cierta, lo que ha ocurrido es que se ha producido el desperfecto de forma muy rápida».

Asimismo, el director de la AP-68 informa de que «el incremento de tráfico, de unos 4.000 vehículos pesados al día, se da entre Tudela y Zambrana, en 108 kilómetros, y se han deteriorado 15 aunque también se han detectado otros puntos en los que se va a actuar para que no ocurra lo mismo».

Problemas técnicos, la vialidad invernal, jornadas de lluvias intensivas y aumento de camiones, en un tramo habitualmente de tráfico ligero, en una autopista de 41 años han provocado esta situación en una época en la que el volumen de vehículos todavía no resulta tan alto como el que se estima de cara a la campaña del verano.

En el periodo estival se espera que el servicio pueda verse afectado en una menor fluidez de la circulación y en la reducción de velocidad en tramos de rampa por la presencia de los vehículos pesados.

Javier Cámara, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías de La Rioja (CETM), recordó ayer que esta organización está en contra de la obligatoriedad del desvío de camiones por la AP-68 y defiende que debería ser algo voluntario. «Lo ocurrido es otra prueba más de que la medida no es la más correcta. Entró en vigor el 2 de diciembre y en cuatro meses y medio se ha estropeado el tramo de la autopista entre los peajes de Calahorra y Lodosa», comenta Cámara, quien añade que «otro de los problemas surge a la hora de arreglarlo. Al no poder utilizar uno de los dos carriles durante las obras, se convierte en una carretera peor que la Nacional 232, una vía lenta y peligrosa».

La LR-134, entre Calahorra y Arnedo, también sufre los efectos del tránsito de camiones. El acceso desde la N-232 a la AP-68, sobre todo el firme de los puentes por encima de ambas vías, está destrozado. En fiestas de Calahorra de marzo hubo varios reventones de ruedas de turismos y Obras Públicas parcheó la zona, pero ya está otra vez con socavones. El Gobierno de La Rioja intervendrá lo antes posible, según confirmó ayer. Además, está pendiente de licitar una obra de mejora de los puentes -por valor de 562.660 euros que costeará al 60% (el resto correrá a cargo del Ayuntamiento)-, cuyo inicio se prevé para este verano.