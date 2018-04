La esperanza viste de rosa Campeonas. Impresionante marea de color a la carrera. Nueve mil mujeres lanzan en Logroño un mensaje de confianza y solidaridad con su apoyo a la investigación contra el cáncer y el aviso de que nadie está solo en su lucha CÉSAR ÁLVAREZ Y FERNANDO DÍAZ Lunes, 23 abril 2018, 00:43

Logroño se quedó pequeño. Nueve mil mujeres cargadas de ilusión, esperanza y solidaridad taponaron ayer algunas de las principales arterias de la ciudad trasladando su mensaje a la ciudadanía y tiñendo de rosa la ciudad durante la III Carrera de la Mujer por la Investigación.

Desde primera hora de la mañana, el rosa se apoderó de la calle. En cada esquina, en cada semáforo, en cada paso de peatones, se encontraban grupos de mujeres que se dirigían a El Espolón. Ese era el punto neurálgico de un encuentro masivo que se expandió rápidamente por las calles logroñesas. Cada una de las nueve mil mujeres tenía tras de sí una historia y una razón para participar.

·Carrera de la Mujer Mañana, suplemento especial de 20 páginas con toda la información.

Cada cual como podía. Algunas lo hacían corriendo, otras andando e incluso algunas lo hacían empujando los carritos de bebé. Lo importante era estar y hacer esa aportación que va directamente a becar a investigadores para que avancen en su lucha contra una enfermedad de la que nadie está a salvo. En este sentido, la presidenta de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en La Rioja, Divina López, todavía pedía que el Ayuntamiento haga otro pequeño esfuerzo y amplíe el límite de participantes: «Hay mujeres que salen en la carrera con la camiseta de otros años porque no pudieron inscribirse este año, pero quieren estar. No podemos permitirnos perder esa aportación. Toda ayuda es necesaria», explicaba, mientras que aseguraba sentirse casi sin palabras. «Lo que se vive en un día como éste (por ayer) en las calles es impresionante. No se puede describir esa enorme muestra de generosidad y solidaridad».

Entre tanto, la marea rosa se diluía por la ciudad y el escenario de la prueba se expandía por calles, parques y bares de la ciudad porque la Carrera de la Mujer es, también, una jornada festiva que se conjuga en femenino.