«Los espectáculos circenses de algún grupo no ayudan a que se respete la institución»

No ha sido un curso político sosegado en el Parlamento de La Rioja. A la aprobación in extremis de los Presupuestos de La Rioja tras las diferencias sobre el incremento de las Cuentas del Parlamento se ha sumado la decisión del Grupo Podemos de apartar a una de sus diputadas ante lo cual Ana Lourdes González exige «respeto» e insta a una reforma del reglamento.

-¿Por qué se negó reiteradamente hace seis meses a conceder esta misma entrevista?

-Porque se estaba negociando el Presupuesto del Parlamento y juzgué que no era el momento adecuado.

LAS FRASES Presupuesto del Parlamento «No estoy de acuerdo, pero tuve que respaldar ciertos puntos por imposición para aprobar el de La Rioja» Rebaja del sueldo de la presidenta «Lo razonable sería que la austeridad no se focalice sólo en una figura, sino que alcance a toda la Cámara» Presupuestos de La Rioja 2019 «Ahora que Cs anuncia que no los apoyará se entiende por qué tuvo tanto interés en elevar los del Parlamento» Expulsión de Natalia Rodríguez «A sólo un año de acabar la legislatura sería cambiar las reglas de juego; lo oportuno es modificar el reglamento»

-¿No hubieran sido oportunas explicaciones públicas sobre una cuestión que a punto estuvo de bloquear el Presupuesto de La Rioja?

-Creo que a veces es mejor que las cosas se resuelvan internamente.

-¿Cuál es su valoración del curso político que acaba de concluir?

-Lo más relevante es que se han aprobado las Cuentas de la comunidad, que es la ley más importante para toda la ciudadanía porque sin ellas no se podrían desarrollar todos los proyectos y servicios que el Gobierno presta a los riojanos.

-¿Vale una sola norma por todo el resto de producción legislativa que ha menguado o las comisiones y ponencias que siguen paralizadas?

-Discrepo sobre que se haya paralizado nada, aunque admito que determinadas cuestiones no vayan tan rápido como a algunos nos gustaría. En todas las comisiones hay un presidente que fija el trabajo que en ellas se desarrolla y el reglamento contempla los mecanismos suficientes para que todo se agilice. He leído en su periódico en varias ocasiones que se achaca a esta presidenta o a un grupo determinado la paralización a la que alude cuando, como le he argumentado, no es verdad.

-¿Sugiere que es la oposición la que está intencionadamente frenando la labor de la Cámara?

-No hablo de intenciones, sino de un procedimiento articulado para que todo discurra con normalidad cuando, como es obvio, no hay una mayoría absoluta y es la oposición en su conjunto la que determina por tanto ciertas decisiones.

-Entre las cuestiones inéditas que ha deparado este curso está la decisión de la mayoría del grupo Podemos de apartar a Natalia Rodríguez. ¿Concluirá la legislatura como diputada no adscrita?

-Según lo que ha acordado hasta ahora por la Mesa, presumo que así será. Al no estar contemplada la expulsión de un diputado, el máximo órgano de la Cámara, en una decisión a la que yo voté en contra, ha decidido que la Presidencia elabore una resolución que deberá ser aprobada por la Mesa y Junta de Portavoces para que Rodríguez pueda pasar a ser diputada no adscrita.

-¿Por qué se niega cuando es la fórmula habitual cuando el reglamento, como ya sucedió con el cambio de portavoz en los grupos, no regula situaciones sobrevenidas?

-En el caso al que alude había habido incluso precedentes de sustitución de portavoces y se trataba sólo de definir qué mayoría era precisa. El reglamento, sin embargo, no contempla nada sobre la expulsión de un diputado por parte de su grupo y a falta de un año para concluir la legislatura el caso de Rodríguez sería cambiar las reglas de juego. Lo más oportuno sería modificar el reglamento en la ponencia en la que se lleva trabajando toda la legislatura e incluir coyunturas como la que ahora se plantea.

-La situación se enrevesa aún más después de que la dirección de Podemos haya calificado de tránsfugas a los otros tres diputados, les reclame su acta e incluso haya quitado el salario al portavoz.

-Esta presidenta respeta a todos los grupos y diputados y no debe inmiscuirse ni en sus decisiones internas ni en las que puedan adoptar los distintos partidos.

-Sin embargo, esas discrepancias internas atañen a la institución en forma de gritos por los pasillos, denuncias de acoso laboral o hasta acusaciones de sustracción de documentos en sede parlamentaria.

-Desde la Presidencia estamos haciendo un importante trabajo abriendo la Cámara para que se visualice la labor que realizan los diputados en beneficio de la ciudadanía, que es quien nos pone y nos quita. Con esa premisa, los espectáculos circenses que está protagonizando algún grupo no ayudan en absoluto a que se respete a la institución y a los diputados. Y le digo más: he pedido que expresamente no se involucre a los trabajadores de la casa en esas disputas porque se deben al Parlamento y no pueden ser utilizados para defender a unos u otros.

-En este periodo de sesiones se ha aprobado también un aumento del Presupuesto de la Cámara en 1,7 millones cuando en su toma de posesión invocó la austeridad.

-Somos una comunidad pequeña y creo que debemos ser austeros. El aumento de las Cuentas para liberar a todos los diputados en el horizonte del 1 de enero del 2019 es una decisión que no entendí. Por un lado, porque se retiene dinero que podría dedicarse a servicios públicos de todos los riojanos, y por otro, porque al principio de la legislatura se acordaron por unanimidad los recursos y medios a su disposición. A los dos años, ese acuerdo se ha roto por parte de tres grupos. Otra mala imagen para la institución. Si la oposición decide que quiere pagar un sueldo a todas sus señorías, debe decirlo previamente para que todos los riojanos lo valoren cuando acudan a las urnas. Mi grupo votó en pleno y en la Mesa en contra de ello, aunque apoyamos algunas cuestiones por respeto a los riojanos, ya que, de otro modo, no tendríamos ahora aprobados los Presupuestos de La Rioja.

-El portavoz de Cs dijo recientemente que el Presupuesto de la Cámara no fue por su parte obstáculo para respaldar el de La Rioja.

-Y yo le digo lo que le acabo de responder: tuve que respaldar algunas enmiendas parciales por imposición.

-Donde sí se va a ahorrar es en su sueldo con el recorte acordado de 17.600 euros brutos al año y el de su gabinete en 29.000.

-Lo razonable sería que la austeridad no sólo se focalice en la Presidencia, sino que alcance a toda la Cámara. Dicho esto, respeto cualquier acuerdo de la Mesa y serán los riojanos quienes en su momento juzguen la decisión de unos y otros.

-¿Decisiones también como la de que cada grupo contrate asesores que cobrarán 34.800 euros a cargo además del capítulo I?

-Tampoco estoy de acuerdo y por eso voté en contra. Por la misma razón: al inicio de la legislatura se consensuaron unos medios materiales y personales para cada grupo que creo que son suficientes.

-Pero el PP no ha renunciado tampoco a contratar a un asesor....

-Se puede estar o no de acuerdo con los recursos que se ponen a disposición de los grupos, pero si están ahí, es lógico que para estar en las mismas condiciones todos puedan optar a ellos.

-... que además no tiene perfil técnico sino marcadamente político como presidente de NNGG e integrante de la Vicesecretaría del PP que, por cierto, usted comanda.

-Cada grupo sabe las necesidades internas que tiene. Las respeto y no tengo nada más que decir.

-¿No sería más adecuada la profesionalización que la oposición reclama con tanta insistencia?

-Quizá si se rebajase el número de diputados sería valorable. Con los 33 actuales entiendo que los recursos son suficientes vía asignación a los grupos que los reparten como consideran. Así ha funcionado bien la Cámara hasta ahora y no entiendo por qué no puede seguir así.

-Esa rebaja de diputados depende de la reforma del Estatuto que, una legislatura más, parece que no volverá a concretarse.

-A estas alturas también veo difícil que se materialice. Creo que hay al respecto una propuesta entre PP y Cs sobre la que el resto de grupos deberá definirse por el deseado y necesario mayor acuerdo posible.

-Un acuerdo entre PP y Cs que Ubis ya ha adelantado que no se dará para aprobar las Cuentas del 2019.

-No sé si con el respaldo o no de todo su grupo. Es lo que ha dicho, y él tendrá que explicar por qué lo hace al final de la legislatura quizá por un afán electoralista. Lo ideal sería tener un Presupuesto nuevo, aunque se podría funcionar con uno prorrogado unos meses hasta final de legislatura. Ahora se explica por qué Cs tuvo tanto interés en elevar las Cuentas de la Cámara para 2019 en 1,7 millones cuando no tenía intención de apoyar las de La Rioja de las que dependen.