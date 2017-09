Finanzas de andar por casa: España envejece

Al caer la noche paseaba un abuelo con su nieto adolescente. El chaval rompió el silencioso paseo con una pregunta: «Abuelo, ¿qué es lo que más te gusta de la vida?». El anciano se detuvo, miró al horizonte y le dijo: «Los atardeceres». El chaval rápidamente le replicó: «¿Los atardeceres? ¿No te gustan los amaneceres? La belleza y luminosidad del sol cuando nace entre aquellas verdes praderas es un espectáculo indescriptible». El abuelo se sentó con su nieto en el suelo y le hizo contemplar la puesta de sol...

En España el número de personas mayores de 65 años ya superan a los menores de edad. Esto es bueno porque indica que cada vez se alarga más nuestra esperanza de vida, pero el envejecimiento de la población nos enfrenta a dos problemas cruciales: uno social y otro económico. El problema social es más grave de lo que parece. La sociedad tiende a olvidarse de las personas mayores y según los últimos datos en España hay dos millones de personas de este colectivo que viven solas. La soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quién decírselo, pero esta situación acarrea enfermedades psíquicas (depresión) y físicas (deterioro cognitivo, movilidad, etc.). Aquí es donde los servicios sociales tienen que gastar nuestros impuestos (centros de día/residencias) y no en subvencionar rentas básicas y ayudas mal gestionadas y pésimamente controladas.

El otro gran problema es ¡cómo no! el de las pensiones. En 2007 había 7,5 millones de pensionistas; en mayo de este año, 8,6 millones. Hay un incremento de un millón de pensionistas cada diez años. Esto se agrava además porque los nuevos pensionistas que entran en el sistema lo hacen con pensiones más altas (1.426 euros/pensión media), pero los que causan baja (fallecimientos) son los de pensión más baja (1.088 euros/pensión media).

Si además, la crisis económica ha hecho que disminuyan los trabajadores cotizantes y los trabajadores que se incorporan lo hacen con sueldos más bajos, tenemos un problema de viabilidad del sistema de pensiones. Los japoneses que son los que más personas mayores tienen en el mundo (34 millones), ya lo han solucionado clasificando a los mayores en tres categorías: preancianos hasta los 75 años, ancianos hasta los 90 y superancianos los mayores de 90. Y la propuesta que están planteando es que hasta que no seas anciano (mayor de 75 años) no te jubilas. Espero que no copien el sistema los políticos españoles.

Pero aquí en España, ¿por dónde van las ideas? Fundamentalmente por tres caminos: cubrir el déficit de las pensiones con más impuestos, alargar la jubilación y reducir la pensión. ¿No pueden echarle más imaginación? ¿Siempre tiene que ser todo a costa de la clase media? Se empecinan en mantener el sistema de reparto y evidentemente cuanto menos gente haya cotizando menos dinero habrá para los pensionistas. Y ya vemos cómo va la evolución demográfica. Por tanto, ¿no pueden pararse a pensar que tal vez ya es hora de aplicar el sistema de capitalización, y de paso, facilitar el complemento del ahorro en planes de pensiones? Eso sí que sería pensar en nuestros mayores, es decir, en nosotros mismos.

Los amaneceres son bellos y explosivos, dijo el abuelo, pero los atardeceres me transmiten más. Son momentos en los que reflexiono, pienso y me dicen cosas de mí mismo. La vida para los jóvenes es un amanecer y para las personas como yo, el atardecer. Lo que al inicio es bonito al final llega a ser hermoso. Por eso prefiero los atardeceres.