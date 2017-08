La escopeta tira al monte Un cazador, en la Cruz de la Demanda, en una imagen de archivo. :: sonia tercero Este año, como novedad, se fija un cupo máximo de capturas permitido por cazador y día que será de 30 piezas entre codornices y tórtolasLa media veda queda inaugurada para más de 12.000 cazadores riojanos JOSÉ IGNACIO GASCO LOGROÑO. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:26

Ya ha llegado el 'día D' para más de 12.000 cazadores riojanos. Ayer, martes 15 de agosto, quedaba inaugurada la media veda en La Rioja, que se desarrollará hasta el 7 de septiembre. La superficie autorizada para poder cazar a los largo de estos días es de 147.228 hectáreas.

La pieza cazable habitual para este período cinegético será la codorniz y, según las fuentes consultadas, su presencia será desigual. Desde Medio Natural de La Rioja se afirma que «las expectativas de la media veda podrán variar según de zonas. Serán, por lo general, tendiendo a buenas».

CAPTURAS DE CAZA MENOR 2016-2017 EspeciePiezas Perdiz 11 920 Conejo 103 220 Liebre 3 961 Zorro 962 Codorniz 22 970 Paloma 11 092 Tórtola 226 Zorzal 80 779 Estornino 4 998 FUENTE Gobierno de La Rioja

Sin embargo, el excampeón de España de caza Javier Pérez, vecino de San Asensio, destaca «la escasez de codorniz», que a su juicio se debe a que «el paso de este animal se anticipó al mes de julio, cuando se cosechaba. Entonces era cuando pasaban las codornices y emigraban, no es normal. Yo creo que ahora no hay nada. Alguna salteada».

Otro factor negativo para el mundo de la caza ha sido la sequía de este año y su consiguiente prematuro alzado de rastrojos, «quitando protección a las especies cinegéticas».

En la media veda, según las previsiones, podrán participar más de 12.000 riojanos con que permiso de caza. En la región actualmente existen 182 cotos, de los que 136 están autorizados para cazar en la media veda, y serán finalmente 125 los cotos que abrirán. Los once restantes no abrirán al no comunicar la apertura que marca la orden General de Vedas. Un dato a tener en cuenta por los cazadores será que se prohíbe la caza en el interior de aquellas fincas donde todavía no se haya cosechado.

Entre las especies cazables en la media veda, además de la codorniz, están tórtola, paloma torcaz, urraca, grajilla, corneja, estornino y zorro. El horario autorizado comprende una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta. Los días autorizados para la caza serán martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico.

Y como gran novedad, el cupo: el número de capturas permitido será 30 entre codorniz y tórtola común. Para el resto de las especies no habrá cupo.