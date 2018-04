ESCENOGRAFÍA DE UN ENFADO Begoña Martínez, María Martín, Alfonso Domínguez y Jesús Ángel Garrido. :: jonathan herreros El PP critica el devenir de Cs al que acusa de «comportamiento vaporoso» en su opinión política LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Sábado, 21 abril 2018, 00:09

En el PP están enfadados con Ciudadanos. En una escala de 0 a 5 podríamos decir que ya han alcanzado la cota cuatro, porque ayer sólo faltó José Ignacio Ceniceros en la comparecencia ante la prensa de María Martín, Begoña Martínez, Alfonso Domínguez y Jesús Ángel Garrido para lograr el 'repóker'. La rueda de prensa básicamente fue para cargar tintas contra la formación naranja y sus portavoces. Sean quienes sean, vinieron a decir los populares, que reconocieron que a estas alturas de la legislatura, por no tener claro, no tienen claro si el interlocutor válido es la delegada territorial (María Luisa Alonso), el portavoz autonómico (Pablo Baena), el secretario de acción institucional (Julián San Martín) o el portavoz del grupo parlamentario (Diego Ubis).

Lo mismo les pasa, dijo Begoña Martínez, con la opinión política de Ciudadanos, que no la acaban de tener clara: «Igual que han variado en su consideración del grado de cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad, lo han hecho en estos aspectos». Jesús Ángel Garrido definió la forma de actuar de Cs con tres conceptos -«bandazos, volatilidad y comportamiento vaporoso»- y la portavoz del Ejecutivo ofreció el ejemplo práctico: «En abril del 2017 el cumplimiento lo cifró Cs en el 50%; en junio del 2017, las dos partes lo fijamos en el 63%; el mes pasado, en el 83%. Ayer su portavoz autonómico habló de un incumplimiento del 80%».

Hubo respuesta. «El portavoz en este Parlamento sigue siendo Diego Ubis. No puede decir lo mismo el PP, que ahora mismo es el tercero que tiene esta legislatura», vino a aclarar el propio Ubis una hora después antes de explicar su teoría de la contabilidad del cumplimiento de los pactos: «Una medida se cumple o no se cumple y si algo está atascado, el cumplimiento es del 0%». Ayer obvió cifras: «Es más sencillo decir que no se está cumpliendo, que estamos muy descontentos y si eso les duele, que se pongan a trabajar».

Pero esa encomienda, entiende el núcleo 'duro' del PP está hecha. Explicó Alfonso Domínguez que sobre la reforma del Estatuto de Autonomía había un acuerdo entre las formaciones que Ciudadanos bloqueó al cambiar de criterio en cuanto al número mínimo de diputados en el Parlamento; que el criterio de Cs ha sido efímero con las auditorías de gestión de los servicios públicos -«empezamos a trabajar y nos mandaron una carta para que las parásemos [...] en diciembre del 2017 que las reactivásemos...»- y con el desvío de camiones de la Nacional 232: «En los presupuestos del 2017 no querían ver ni un camión y ahora dicen que hay que modular la medida porque tiene consecuencias».

«No tenemos ni un segundo que perder en escenografías, en ponernos medallas o en airear botafumeiros. Nosotros nos creemos lo que firmamos y por eso impulsamos y cumplimos todos y cada uno de los acuerdos suscritos. Hemos cumplido el acuerdo de investidura más allá del 80%», completó Domínguez antes de que María Martín avisara a Cs de que «no debe ser utilizado nunca ni como herramienta de desgaste ni como herramienta electoral partidista».

La próxima semana populares y naranjas se volverán a ver las caras.