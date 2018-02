Una vía de escape para los camiones Carretera de Laguardia cargada de tráfico pesado. :: / Sonia Tercero Varios vecinos y alcaldes de Rioja Alavesa avisan del aumento del tráfico pesado en la A-124 tras las restricciones en la N-232 IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 27 febrero 2018, 22:07

En diciembre del año pasado entró en vigor una resolución por la que se desviaba el tráfico de camiones de la N-232 a la AP-68, pero parece ser que no todos los conductores han optado por la autopista como vía de circulación. De hecho, varios alcaldes y vecinos de Rioja Alavesa se han percatado del aumento del tráfico pesado en los últimos meses por la A-124, la carretera que transita por localidades como Labastida, Samaniego o Laguardia, entre otras.

Diario LA RIOJA se ha puesto en contacto con los responsables de varios de esos ayuntamientos y las opiniones son diversas. Algunos como los de Leza o Samaniego aseguran no haber notado una mayor presencia de camiones por ese vial, mientras que otros sí la han percibido. Dentro de este último grupo destaca la opinión de Laura Pérez, alcaldesa de Labastida.

«Primero me contaron que se había notado ese aumento de camiones por la zona de Laguardia y me empecé a fijar yo también si en la travesía de nuestra localidad ocurría lo mismo», cuenta. «Y el pasado jueves, en media hora aproximadamente, se encontraron de frente dos camiones de gran volumen hasta en tres ocasiones y siempre uno de ellos se tuvo que apartar para dejar pasar al otro porque no cabían», relata.

Pérez, además, asegura que esa mayor densidad de tráfico no está causando un beneficio económico en el pueblo. «No hay un retorno de dinero porque no se ven camiones aparcados», explica al mismo tiempo que afirma que va a poner en conocimiento del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava la situación. «Para que la conozcan e intentemos buscar una solución», señala.

Alfredo Laredo, un vecino de Leza, también se queja de la alta densidad de camiones que actualmente registra esa vía. «Yo me paso el día en la carretera y es vergonzoso», sentencia. «Antes se circulaba con mucha paz y tranquilidad por aquí y el otro día desde la salida de Laguardia hasta la bodega Pagos de Leza me encontré con doce tráilers», cuenta. «Bajar a Logroño me suele costar 10 minutos y hace unos días necesité 25 para venir desde allí», concluye.

Otro de los responsables municipales que está alerta es Pedro León, de Laguardia. «Al pueblo no le afecta mucho porque los camiones no suben por aquí, pero a nivel personal sí que me he dado cuenta que hay más camiones por la A-124», explica. Una opinión que comparte con Juanma Lavín, de Villa-Lucía Espacio Gastronómico.

Desde otros puntos de paso como la estación de servicio 'Montercorvo' situada en Logroño junto a la rotonda que da acceso a esa carretera, se asegura no haber apreciado grandes diferencias. «Quizás haya algún camión más, pero no es para echarse las manos a la cabeza», afirma personal de la gasolinera. Por el contrario, Blanca Recio, alcaldesa de Ábalos (lugar por el que la carretera toma el nombre de LR-124) cuenta que también ha llegado a sus oídos esa problemática. «Sí que se comenta que hay más camiones», dice.

El aumento del tráfico pesado tras las restricciones de la N-232 también ha sido objeto de una pregunta presentada en las Juntas Generales de Álava al diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Álava. La realiza José Javier Bizarro, del grupo 'Mixto-Orain Araba' y, en su caso, se refiere a la N-124. Entre otras cuestiones, el texto se pregunta si la Diputación tiene constancia de ese incremento y si piensa tomar alguna medida al respecto.