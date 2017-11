Erkoreka dice que el Gobierno riojano nunca se ha «quejado» cuando sus impuestos «eran más bajos que los vascos» El consejero de Hacienda riojano no descartó recurrir ante los tribunales, "si fuera necesario", la previsible bajada del Impuesto de Sociedades en Euskadi LA RIOJA VITORIA Martes, 28 noviembre 2017, 18:24

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha lamentado que el Ejecutivo del PP en La Rioja se plantee recurrir ante la Justicia el acuerdo para la rebaja del Impuesto de Sociedades de Euskadi del 28 al 24% -un punto por debajo de la cifra fijada para el resto del Estado- cuando nunca ha planteado "queja alguna" mientras el tipo de este impuesto vigente en La Rioja y en el resto de España ha sido más bajo que en Euskadi.

Erkoreka se ha referido de esta forma, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal que recoge Europa Press, a las afirmaciones realizadas este pasado lunes por el consejero de Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, quien no descartó recurrir ante los tribunales, "si fuera necesario", la previsible bajada del Impuesto de Sociedades en Euskadi.

El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que el acuerdo del PNV y el PSE-EE para la rebaja de este tributo del 28% actual a un 24% -una medida que el PP de Euskadi ha calificado de "muy razonable"- ni siquiera se ha llegado a plasmar, todavía, en una medida oficial, puesto que la rebaja aún no se ha aprobado en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. "Me parece precipitado y muy poco comprensible anunciar ya medidas judiciales contra una disposición que ni tan siquiera ha sido aprobada ni presentada", ha manifestado. Erkoreka ha señalado que esta forma de actuar no es "muy recomendable" para un dirigente institucional.

Además, se ha referido al hecho de que el Gobierno del PP en La Rioja actúe de esta forma ante la posibilidad de que el Impuesto de Sociedades de Euskadi se sitúe por debajo del que rige en esa comunidad autónoma, cuando el tipo de este tributo en el Estado --incluida La Rioja-- ha permanecido durante años varios puntos por debajo del vigente en Euskadi. De hecho, en la actualidad, el tipo nominal de este tributo permanece en el 28% en el País Vasco, mientras que en los territorios de régimen común es de un 25%. "Llama poderosamente la atención que quien no ha formulado queja alguna por el hecho de que el Impuesto de Sociedades fuera más bajo en La Rioja que en Euskadi, anuncie recursos e impugnaciones para el supuesto de que este impuesto pueda ser más bajo en Euskadi que en La Rioja", ha señalado. Esto --ha subrayado-- supone una "asimetría" que "no se acaba de entender muy bien".