«Si me equiparan con Logroño, yo de Santo Domingo no me voy»

"Con una equiparación efectiva la gente no se movería de sus sitios", dice el representante de ISPOL

Manuel Naharro esgrime, como otro argumento en el que sustentar la solicitud de equiparación salarial entre las distintas plantillas de La Rioja –algo que ya se está abordando en otras comunidades autónomas–, el arraigo de la Policía Local en sus respectivos municipios.

Del mismo vendría su denominación como ‘policía de proximidad’ o ‘de casa’, por la integración de los agentes con el vecindario y, derivado de ello, su mayor conocimiento de la coyuntura local, lo que repercute positivamente en el desarrollo de su trabajo.

«A mí, si me equiparan con Logroño de aquí no me muevo, pero ahora mismo, viendo las diferencias salariales que hay, es muy tentador marcharse».

«Con una equiparación efectiva la gente no se movería de sus sitios», dice el secretario de ISPOL La Rioja, que se acompaña en la junta directiva de la asociación por David Santolaya (Policía Local en Calahorra); el tesorero, Javier García Tomey (Arnedo), y por los vocales Javier Zaldivar (Calahorra) y Víctor Lazo (Arnedo).