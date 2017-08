«No entiendo las críticas a los criterios de reparto del 2018» Martes, 8 agosto 2017, 23:44

Íñigo Nagore valoró ayer los criterios de reparto de viñedo para el 2018 publicados por el Ministerio el pasado sábado y apuntó que no entiende «las críticas al sistema de reparto del 2018». Durante su intervención, el consejero de Agricultura apuntó que «en reiteradas ocasiones la Consejería pidió su criterio a las organizaciones agrarias profesionales (OPAs) que, finalmente, hicieron suyos los que les sugerimos y que son los que ahora recoge el Ministerio». Así, Nagore apuntó que las OPAs «critican los umbrales de extensión (fijados en un techo de 21,01 hectáreas en La Rioja) y quieren incluir explotaciones de hasta 50 hectáreas. El criterio fijado no es malo para La Rioja», abundó Nagore antes de tirar de la estadística regional: «Del total de explotaciones con viña, que son 11.849, entre 0,5 y 21 hectáreas se encuentra el 72 por ciento de ellas por lo que la gran mayoría quedará incluida en el próximo reparto», dijo Nagore, que considera que así «se ayudará a los pequeños y medianos viticultores a crecer y no a los grandes. Parece que las OPA no lo tienen claro».