Enfermeras de residencias de la Comunidad denuncian su «doble discriminación» Belén Jiménez y Susana García anunciaron que el colectivo se suma a la huelga del 8M. :: sonia tercero El colectivo, compuesto por 200 trabajadores sobre todo mujeres, recuerda su demanda de integrarse en el Seris LA RIOJA Martes, 6 marzo 2018, 00:52

logroño. Las trabajadoras de enfermería de los centros asistenciales de la Comunidad Autónoma -un colectivo de 200 personas, la mayoría mujeres porque solo el 4% son hombres- criticaron ayer su «doble discriminación». Así lo expuso la responsable sindical de CCOO, Belén Jiménez, junto a la responsable del sector autonómico del sindicato, Susana García, que recordó que exigen un trato igualitario a los del Seris, al tiempo que lamentó que «somos un colectivo femenino y por eso no nos escuchan». Anunciaron que el 8 de marzo secundarán la huelga feminista con paros de las dos últimas horas de la jornada en el turno de día, y las dos primeras en el turno de la noche.

El colectivo rechaza que se les impida su integración en el Servicio Riojano de Salud, y se les bareme diferente que al resto de funcionarios. Además, comentaron que «los colectivos masculinos no tardan tanto en conseguir sus reivindicaciones». Estos profesionales (enfermeras y auxiliares de enfermería) trabajan en centros de la Comunidad Autónoma, Los Manitos de Calahorra, la residencia de Fuenmayor y la residencia de Lardero.

Sus reivindicaciones, recordó Jiménez, ya han llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dado que en el 2015 denunciaron la convocatoria de oposiciones al Seris porque, en la baremación de puntos, las enfermeras de la comunicad obtenían 0,12 puntos; «y cualquier otro interino 0,20».

«Queremos saber por qué no podemos acceder al Seris, pese a estar recogido este derecho en el Acuerdo; por qué se nos barema de forma distinta que a otros trabajadores; por qué las enfermeras y auxiliares no subimos de nivel y por qué no crean un complemento de movilidad como hay en otras comunidades», dijeron.