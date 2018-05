Un empleo en la administración riojana cuesta 11.000 euros más que en la empresa privada El coste laboral medio por empleado del Gobierno regional asciende a 39.263 euros al año, el 39% más que el del sector privado MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Lunes, 28 mayo 2018, 21:48

Once mil euros (para ser más exactos, 11.005,6 euros) cuesta más al año un puesto de trabajo en la Administración regional que en el sector privado. El coste laboral medio por empleado de la Comunidad asciende a 39.262,6 euros, cuantía que en el caso de las empresas riojanas se queda en los 28.257 euros, lo que supone una diferencia del 38,9% en términos relativos. El coste laboral incluye no sólo los salarios sino otros conceptos como las retribuciones no dinerarias y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Administración Pública), el Gobierno regional tiene en nómina a 10.444 empleados (últimos datos publicados en julio del 2017). Eso sí, este informe sólo incluye a los empleados en las consejerías y sus organismos autónomos (Servicio Riojano de Salud e Instituto de Estudios Riojanos).

Así que de la memoria del Ministerio se quedan fuera los trabajadores de las entidades empresariales públicas (Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja); otros entes públicos (Consejo de la Juventud de La Rioja); las sociedades públicas (Valdezcaray, Instituto Riojano de la Vivienda y La Rioja Turismo); las fundaciones ( Tutelar, Hospital de Calahorra, Rioja Salud y Rioja Deporte) y los consorcios (CEIS-Rioja).

Dado que el presupuesto riojano del 2017 reservaba en global para el capítulo de gastos de personal 440 millones de euros, a esa cantidad se deben restar los aproximadamente 30 millones destinados a pagar a los trabajadores de las empresas públicas, entes, sociedades, fundaciones y consorcios excluidos el informe de Hacienda. Eso rebaja el gasto de la Administración riojana en su plantilla a 410 millones, que divididos entre 10.444 trabajadores, arrojan un coste laboral medio por empleado de 39.262,6 euros al año. Un promedio que, evidentemente, no tiene en cuenta los grupos y subgrupos de funcionarios (cuanto más altos, más costosos) ni otros factores como las antigüedades, los diversos complementos y otros posibles pluses.

Los salarios suponen el 75% del coste laboral total y las cotizaciones, casi el 25%

La mayor parte de esos efectivos corresponden a la docencia universitaria (3.903), seguidos de los sanitarios (3.418) y de los que trabajan en las consejerías y sus organismos autónomos (2.781). La lista se completa con los 342 trabajadores de Justicia. Si a estos 10.444 empleados públicos de la Comunidad Autónoma se suman los 2.966 de la Administración estatal, los 2.267 de los ayuntamientos y los 657 de la Universidad de La Rioja, el resultado final es que en la región hay 16.334 personas que trabajan en el sector público.

Por cada empleado público riojano hay siete trabajadores en el sector privado

En el caso de las empresas privadas, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la región computa 114.500 ocupados en el sector privado. Es decir, por cada empleado público de la región hay siete trabajadores en la empresa privada.

Su coste laboral medio asciende a 28.257 euros anuales distribuidos de la siguiente forma: 21.136 euros (74,8%) en sueldos y salarios; 6.696 euros (23,7%) en cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social; 115,9 euros (0,41%) en cotizaciones voluntarias; 59,3 euros (0,21%) en prestaciones sociales directas; 144 euros (0,51%) en indemnizaciones por despido; 62,2 euros (0,22%) en gastos de formación profesional y 45,2 euros (0,16%) en otros gastos, incluidos los de transporte y los de carácter social. Atendiendo por ramas productivas, de los datos del INE se desprende que el coste laboral total más alto es el de la industria (32.100 euros anuales), seguido del de la construcción (31.034) y del de servicios (28.257).

Suelo y techo

Ampliando el análisis a una serie histórica que arranca en el 2008, el coste laboral medio en el sector privado se incrementó el 2,2% hasta el 2017 (602 euros más en términos absolutos) y eso que el número de ocupados bajó el 9,6% (12.100 efectivos menos) a lo largo de esos nueve años. El suelo se tocó en el 2008, con 27.655 euros, y el techo en el 2015, con 29.005 euros.

Por contra, el coste medio de los empleados de la Administración riojana se redujo en el mismo periodo el 3,6% (1.566 euros menos de media por trabajador), aunque al cierre del periodo, la plantilla se incrementó el 6,4% (631 efectivos más) y la partida anual destinada por los Presupuestos Generales de La Rioja al pago de su personal creció el 7,9%: de 422,9 a 456,3 millones de euros.

El coste laboral más bajo se registró en el 2011 (39.576 euros) y el más alto en el 2013 (45.079). Salvo en el 2008, el 2013 y el 2014, la plantilla en nómina de la comunidad autónoma siempre ha estado por encima de las 10.000 personas.