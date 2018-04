«Cuando empecé todo esto de Ticketea no pensé que íbamos a llegar tan lejos» Javier Andrés, a la izquierda, sellando la operación. :: p. ornitorrinco El emprendedor logroñés y fundaor de Ticketea, Javier Andrés, vende a la estadounidense Eventbrite la mayor plataforma de venta de entradas de eventos del mundo que creó en el 2010 CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 21 abril 2018, 11:23

A sus 38 años, Javier Andrés saboreó las mieles del éxito empresarial siendo muy joven y lo hizo de la mano de Ticketea, una compañía que fundó en el 2010 fruto de una experiencia personal. Ahora, convertida en la mayor plataforma tecnológica de entradas y eventos del mundo, Ticketea ha sido vendida íntegramente a la compañía estadounidense Eventbrite. Una operación de la que Andrés (Logroño, 1980) no desvela cifras y que ha tardado meses en tomar cuerpo.

- ¿Cuándo cerraron la operación?

- El miércoles

- ¿Cómo ha sido el proceso?

- Largo, duro y muy pesado. Cuando una empresa multinacional norteamericana compra una empresa española, 'cross border', tiene que lidiar con diferentes legislaciones, con abogados involucrados en EEUU y en España. Son procesos complejos que nos han llevado varios meses.

- ¿Por qué Eventbrite?

- Llevamos varios años de relación y en este tiempo hemos ido construyendo un vínculo de confianza. Yo tenía claro que en algún momento, para la siguiente fase de Ticketea, tendríamos que unirnos a un 'player' más grande, que nos diera más recursos y tenía claro que la mejor opción eran ellos. Al final, son una empresa líder a nivel global de tecnología de eventos, están en San Francisco, en Silicon Valley y no se me ocurre mejor compañero de viaje para la siguiente etapa.

- ¿Es la operación una fusión, venta parcial, el 100% de la compañía?

- Se ha vendido la compañía completamente.

Relacionada De Logroño a Silicon Valey

- ¿Se imaginaba el éxito de Ticketea?

- La verdad es que no, cuando empecé todo esto en el 2009 -la empresa no se abrió hasta el 2010- no se me ocurría que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado, pero estoy muy contento. Han sido muchos años de trabajo, mejores, peores, pero al final, poniendo la vista atrás, ha merecido la pena.

- ¿Cómo se gestó Ticketea?

- Por vivir el problema en primera persona. Hace varios años, en el 2009, un amigo de Logroño que estaba recaudando fondos para una ONG me pidió ayuda. Justo en ese momento Facebook y todas las redes sociales estaban adquiriendo más protagonismo. De hecho, a la hora de promocionar las fiestas utilizábamos muchos esas páginas, pero a la hora de vender las entradas no había una forma sencilla. Tenías que quedar físicamente con una persona, que te diera el dinero y, a cambio, tú le dabas la entrada. Entonces pensé que si se utiliza Internet para promocionar un evento por qué no, de manera sencilla, puedo poner un botón para que la gente que quiera pueda comprar una entrada fácilmente y que además no necesite ser un promotor de eventos profesional, sino que cualquier persona pueda crear un evento y abrir una taquilla 'on line'. Esa fue la idea original con la que lo lanzamos, al principio muy orientada al organizador pequeño y mediano, pero al final, cuando lo lanzamos, nos dimos cuenta de que era una oportunidad no sólo par el organizador mediano, sino también para los grandes. Así, poco a poco, hemos ido creciendo hasta que en el 2017 nos convertimos en la página web líder de visitas de tráfico de los eventos para gente que quiere buscar experiencias y eventos a los que asistir, Ticketea.

- Y ahora, ¿qué?

- Voy a ser el director general de la compañía para España y Portugal. Me quedo porque me apetece mucho quedarme, no porque me obliguen como hacen otras compañías que obligan a los fundadores a quedarse, no es el caso. Me quedo porque me creo el proyecto, porque al final es un equipo que he creado yo y con el que me siento muy cómodo. Para mí es una oportunidad increíble para seguir formando parte de una empresa más grande y seguir creciendo y seguir aprendiendo y poder trabajar mano a mano con una empresa líder mundial en su sector de referencia. Yo lo veo como un máster que no puedes pagar en ningún lado.

- ¿Tiene algún otro proyecto en mente?

- De momento, no. Bastante tiempo me ha consumido hasta ahora y lo que me apetece es centrarme en esta nueva etapa, así que de momento no preveo ni a corto ni a medio plazo meterme en ningún otro lío.