Eloy Bermejo sigue los pasos de Peña y deja IU La candidatura 'perdedora' en el último proceso de IU. Ya han dejado la coalición los tres hombres de la imagen: Andrés Barrio (i), Eloy Bermejo (c) y Gonzalo Peña / Antonio Díaz Uriel El que fue cabeza de la lista perdedora en el último proceso electoral interno de la coalición abandona IU: "Los ataques personales se han recrudecido", afirma LA RIOJA Logroño Jueves, 29 marzo 2018, 11:40

Poco a poco, la lista que intentó enfrentarse a la 'oficial' en el proceso electoral de IU del pasado año va abandonando la formación. Primero fue Gonzalo Peña, luego Andrés Barrio, y este jueves ha sido también Eloy Bermejo, el alfareño que encabezaba precisamente aquella lista.

Bermejo ha utilizado el mismo medio que los anteriores (las redes sociales) para hacer pública una decisión que ya ha tomado y que considera irrevocable.

Éste es el texto de su despedida en Facebook, que comienza con una cita de Antonio Gramsci: “En la historia, en la vida social, nada es fijo, rígido o definitivo. Y nada volverá a serlo”.

«Tras un largo periodo de reflexión y tras haberlo meditado mucho, he transmitido al coordinador de mi Asamblea Local y a mis compañeros y compañeras de Alfaro, así como a la dirección regional, mi decisión de abandonar Izquierda Unida. Lo transmito por aquí en el día de hoy tras dejar espacio a las personas verdaderamente importantes que han tomado estos días pasados la misma decisión que yo, y con los que comparto todas las posiciones que han manifestado.

Me presenté el año pasado junto a otros compañeros y compañeras para intentar cambiar el rumbo de una organización, justo un año después de haberse renovado, que se dedicaba más a cuestiones internas que a enfrentar el desafío político exterior. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a aquellas personas que apoyaron aquella candidatura, tanto a las y los que valientemente dieron un paso al frente para pertenecer a la misma, como a todas aquellas personas que conseguimos ilusionar y convocar a una asamblea de una organización en la cual habían dejado de creer, o bien se habían sentido dejados de lado. Aquella candidatura buscaba eliminar ciertos vicios que se habían ido estableciendo en la organización, la resolución de cuestiones graves que habían ocurrido internamente tanto antes como durante el proceso de renovación de dirección; también buscábamos aportar nuevos aspectos que no minimizaran y encerraran en sí misma a la organización, sino que la proyectaran en medios de comunicación, en procesos y espacios abiertos y, en definitiva, entender la militancia y la pertenencia a una organización como un lugar donde todos tenemos y debemos cuidarnos, y eso es de lo que de un tiempo a esta parte carece Izquierda Unida La Rioja.

Lejos de mejorar, la situación de un año a esta parte ha empeorado, los ataques personales se han recrudecido, y la falta de respeto a mi trabajo por Izquierda Unida La Rioja ha sido ya una situación que no pienso permitir, sobre todo cuando desde la dirección regional son los menos indicados para dar lecciones a nadie. Creo que la situación a la que hemos llegado podría resumirse en una frase que se me dijo cuando se preveía mi candidatura a la dirección regional: “Si te presentas tú, me presento yo en contra, todo con tal de que no salgas elegido coordinador”.

Agradezco enormemente a la asamblea local de Alfaro, que me recibieron con los brazos abiertos y han estado constantemente apoyando todas y cada una de mis decisiones o propuestas para trabajar desde el municipio, en todas las necesidades y mejoras que Alfaro pueda tener. A partir de este momento, seguiré apoyando a la asamblea local de Alfaro de manera independiente, aportando todo aquello que humildemente, como hasta ahora, he podido hacer, con mis errores y mis aciertos, pero que gracias a la asamblea, siempre hemos sido capaces de declinar en plural, nuestros errores y nuestros aciertos. Gracias sobre todo a Javier y Carlos, que son los que más me han tenido que soportar y que me han transmitido su apoyo en todo momento.

Mi apuesta por encontrar espacios comunes y de alianzas es firme, es en ella en la que a partir de este momento me voy a dedicar y a la cual voy a dirigir todos mis esfuerzos, junto a gente que admiro y que me han demostrado que caminar juntos es un placer y no una frustración. A partir de este momento, voy a seguir trabajando por las y los alfareños, realizando iniciativas y propuestas, intentando mejorar una situación social que mi pueblo padece desde hace unos años y de numerosas carencias a las que conviene articular soluciones desde lo común, junto a otros municipios con las mismas necesidades y problemas. Seguiré ofreciendo mi apoyo y mi trabajo tanto en mi sindicato de enseñanza como en las diferentes plataformas en defensa del patrimonio riojano, además de retomar mis artículos y tribunas de opinión que hasta ahora tenía algo abandonadas y que para mi siempre han sido más que una vía de escape, una pequeña forma de concienciar y trabajar en común.»