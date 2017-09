Elguea denuncia «irregularidades» en la elección de la junta del PP en Lardero Imagen de archivo de Juan Antonio Elguea con Jesús Ángel Garrido, en una rueda de prensa en la sede del PP en Logroño. :: p. h. El candidato derrotado por un solo voto reclamó a la sede regional antes de la votación que el censo no incluía los nombres de media docena de afiliados PILAR HIDALGO LARDERO. Lunes, 18 septiembre 2017, 17:54

El alcalde de Lardero y candidato derrotado en las elecciones para elegir presidente de la junta local del PP en este municipio, Juan Antonio Elguea, ha denunciado la existencia de «irregularidades en el censo» de estos comicios, así como en el proceso de votación.

Elguea se quedó a un sólo voto de revalidar la presidencia de este órgano de gobierno municipal del PP, cargo que ostentaba desde el 2012. La candidatura de Juan Antonio Elguea cosechó el pasado viernes 31 votos, frente a los 32 que logró Manuel Vallejo, nuevo presidente de la junta local del PP de Lardero. Hubo un sufragio en blanco y el nivel de participación se situó en el 78%.

El aspirante vencido señaló que antes de que se celebrara la asamblea ya presentó reclamaciones en la sede del PP en Duquesa de la Victoria por la existencia de «irregularidades en el censo». «Tenía que haber habido gente que no figuraba», indicó. Elguea precisó que echaba en falta media docena de nombres en esa lista. «Los afiliados y yo mismo lo reclamamos por escrito, pero salvo a una, no se incluyeron a estas personas», censuró.

De hecho, aseguró que algunos de estos afiliados que no constaban en el censo «fueron a la votación y no se les dejó votar». Ante esta situación, afirmó que anteayer había recurrido el proceso ante el comité nacional de Derechos y Garantías del PP, ya que el regional aún no se ha constituido. Se da la circunstancia de que Juan Antonio Elguea manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Cuca Gamarra en las recientes elecciones a la presidencia regional del PP, mientras que Manuel Vallejo respaldó a José Ignacio Ceniceros.

Lardero se convierte así en la tercera localidad riojana en la que se recurren las elecciones para escoger a su nueva junta local, tras los casos de Haro y Santo Domingo de la Calzada. Elguea seguirá perteneciendo a este órgano de gobierno del PP en Lardero como miembro nato, en su calidad de alcalde del municipio.