Educación incluirá una partida para el centro de Los Lirios en el presupuesto L.J.R. LOGROÑO. Jueves, 16 noviembre 2017, 23:38

Alberto Galiana, consejero de Educación, apeló a «la virtud de la paciencia» a la hora de afrontar en el Pleno del Parlamento la pregunta del PSOE sobre el colegio de Los Lirios y cerró su intervención apuntando que «en breve» informará sobre la inclusión «en el presupuesto del 2018 de una partida» destinada al colegio de Los Lirios, «al menos en lo que a la preparación del proyecto se refiere».

Galiana defendió que «en ningún momento» el Gobierno ha dejado de trabajar «en la ejecución del colegio de Los Lirios» y recordó que «hay que ejercitar la planificación de forma prudente, acompasada a un estudio de necesidades que se está realizando y que ha tenido en cuenta los datos de la última escolarización». Esas cifras, dejó entrever, muestran que «en Los Lirios las necesidades no solo no crecen, sino que quizá incluso decrecen. Seguimos analizando el asunto y no descartamos en absoluto que se pueda realizar en breve, pero hay que ser prudentes con las inversiones», completó.

Abandono escolar

La presencia educativa en el Pleno de ayer se completó con la valoración, por parte del presidente regional, de la evolución de la tasa de abandono escolar en La Rioja. José Ignacio Ceniceros apuntó que el último dato lo cifraba en el 12,5%, «un nuevo mínimo histórico tras una reducción de 8 puntos en el último año». Así, La Rioja «es la tercera región con menor tasa de abandono», hecho que vinculó a la adaptación de los currículos y a la aplicación de una metodología más flexible y personalizada.