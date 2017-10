Hoy celebramos el Día de la Educación Financiera. Podemos decir que hoy es nuestro día ya que esta sección, 'Finanzas de andar por casa', vio la luz con la misión de divulgar y enseñar, de la forma más fácil y pedagógica posible, los conocimientos financieros básicos. Siempre bajo un prisma ético, ya que la ética es rentable. La conmemoración de este día tiene como objeto concienciar a los ciudadanos de la importancia y necesidad de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de su vida.

Las finanzas, como el aire que respiramos, forman parte de nuestra de vida. Todos los días de forma consciente o no, tomamos decisiones financieras. Y para evitar errores, fracasos, desilusiones y engaños, debemos de tener cierta base de conocimientos financieros. No hay que vivir obsesionados por el dinero, pero tampoco hay que ignorarlo. Si ganar dinero es sacrificado, ahorrarlo lo es más. Y para hacerlo bien y de forma productiva debemos conocer y entender los medios y los productos. Los especialistas, asesores financieros, deben asesorarnos, pero somos cada uno de nosotros los que debemos tener la suficiente independencia para tomar las decisiones más acertadas o que mejor se ajusten a nuestro perfil ahorrador. De esas decisiones dependen el éxito o el fracaso de nuestra propia economía. El dinero no te hace ser más, pero sí la libertad de tomar decisiones.

La Educación Financiera tiene tres estadios: 1) Enseñanza de conceptos financieros: estos conceptos varían con las diferente etapas de la vida. La necesidad de productos financieros varía con la edad y por tanto su propio conocimiento y aplicación. 2) Planificación Financiera: con la base del conocimiento de los productos financieros planificamos nuestras necesidades (coche, casa, salud, jubilación, universidad de los hijos, vacaciones, etc.). Tendremos en cuenta el volumen de los ingresos para planificar los gastos. 3) Inversión Ahorro: el dinero ahorrado hay que ponerlo a producir para obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Y recordando mi máxima que es: «gastar lo que sobre después de ahorrar».

¿Qué nivel tienen nuestros jóvenes en Educación Financiera? Si hacemos caso al informe PISA, bastante malo. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 15 años no alcanza el nivel básico de Educación Financiera. Hasta el curso 2015/2016 en el que entró en vigor la LOMCE en la ESO, las comunidades autónomas no podían ofertar Educación Financiera en sus planes de estudio. Y así nos va. Solo el 6% de los estudiantes alcanzan el nivel máximo de competencia financiera; la mitad que la media de los países de la OCDE. Solo la mitad de los estudiantes menores de 15 años tienen cuenta bancaria abierta y, por cierto, éstos tienen más competencia financiera que los alumnos que no la tienen. Por comunidades autónomas, Castilla-León fue la que obtuvo los mejores resultados. Los alumnos de las escuelas rurales rinden mejor en finanzas que los urbanitas. Y para finalizar con el informe en cuanto a sexos, las chicas tienen mejores conocimientos financieros que los chicos. Ya podemos deducir quien va a llevar las cuentas en casa. La Educación Financiera debería ser una asignatura obligatoria que abarcase conocimientos, comprensión de los mismos y destreza para aplicarlos.

En el punto de vista opuesto están los que abogan porque sea la Educación Económica y no la Financiera la que esté presente en las aulas para que enseñe a comprender por qué se toman las decisiones, tanto a nivel gubernamental como en casa. Pero amigos, ¡eso es harina de otro costal!

