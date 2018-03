Educación designará a 24 directores de centros el próximo curso ante la falta de candidatos Los dos institutos de Secundaria de Calahorra renovarán su dirección. :: / Isabel Álvarez La ausencia de candidaturas se repite cada ejercicio y la Consejería se plantea profesionalizar el cargo MARÍA CASADO Logroño Jueves, 15 marzo 2018, 19:17

Es una constante. No es una noticia exclusiva de lo que pasará de cara al curso 2018-19: año tras año las candidaturas recibidas para director de centro en La Rioja no completan ni la mitad de las vacantes. ¿Qué ocurre entonces? Los directores consultados no marcan una sola razón: mucha responsabilidad que no todo el mundo está dispuesto a asumir, la importante dedicación personal que exige, gran carga burocrática, vocación de enseñar por encima de la de dirigir, contraprestación económica discreta, limitada capacidad de decisión del director sobre su centro...

La realidad es que hay un déficit de directores voluntarios. Esto significa que el resto acaban siendo designados 'obligatoriamente' por la Consejería de Educación por el plazo de un curso. Y este próximo ejercicio dicha práctica se repetirá en 24 casos, ya que de 41 vacantes se han presentado sólo 17 candidatos (ver el cuadro superior). En la actualidad, las comisiones de selección, constituidas para resolver las vacantes solicitadas, están examinando las candidaturas.

A modo de balance, en el cómputo total de las vacantes, 15 corresponden a centros situados en la capital riojana, cuatro son de Calahorra, tres de Arnedo, dos son de Alfaro, Nájera y Haro y el resto son de Aldeanueva, Badarán, Baños de Río Tobía, Cenicero, Cervera, Fuenmayor, Lardero, Murillo, Nalda, Quel, San Vicente, Santo Domingo y Uruñuela.

En cuanto a la tipología de los centros donde se busca director, de los 41, quince son Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 14 Institutos de Educación Secundaria (IES), cinco Centros de Educación para Adultos (CEA), cinco Colegios Rurales Agrupados (CRA), una Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y un Conservatorio Elemental de Música.

Compensación variable

En términos económicos, ¿qué implica ser parte de un equipo directivo de un centro educativo? La Consejería explica que quienes dirigen cuentan con un complemento específico en el salario, que varía en función del tamaño del centro, de manera que el mayor responsable, el director, dispone de seis tramos con complementos mensuales que van desde 71,70 euros a 562,24 euros. Por otro lado, los jefes de estudio tienen cuatro tramos con complementos de 130,69 euros a 195,60 euros; y los secretarios cuentan con cinco tramos, de 101 euros a 195,6 euros.

Posteriormente, una vez dejado el cargo, una comisión lleva a cabo una valoración del director y cuando esta resulta positiva se puede consolidar parcialmente el complemento salarial específico hasta en un 60%.

Carrera profesional específica

¿Cómo se ve la situación desde la Consejería? «El Gobierno de La Rioja considera prioritario reforzar a los equipos directivos de los centros, tanto para lograr que ganen en eficacia y en autonomía durante el desempeño de sus funciones, como para lograr una mayor motivación por parte de los docentes a la hora de dar el paso y saltar a la dirección», reconocen. Además, recalcan que ésta es una de las propuestas que el Ejecutivo riojano ha hecho en las ponencias sobre el Pacto Educativo.

En este sentido, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, subrayó, el pasado 11 de enero en el Senado, la necesidad de incluir en el desarrollo de la carrera profesional a los equipos directivos y avanzar en su profesionalización, con criterios concretos y comunes a nivel nacional. Según transmitía el consejero, «donde hay buenos directores, hay buenos centros».

En concreto, Galiana apuesta por incorporar una mayor vocación de permanencia y también una carrera profesional específica para las personas que asuman la dirección. Esto, según el responsable de Educación de Gobierno riojano, tendría que ir acompañado de incentivos económicos que también hagan más atractivo el puesto.