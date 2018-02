Educación abre otra convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto Libros de texto en una librería riojana. :: juan marín El Gobierno riojano destinará 836.000 euros a cofinanciar el mantenimiento de escuelas infantiles y centros de educación infantil P. HIDALGO LOGROÑO. Sábado, 24 febrero 2018, 00:09

La Consejería de Educación abrirá una segunda convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto en Educación Primaria y Secundaria durante este curso 2017-2018, dotada con 300.000 euros.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer esta partida durante su habitual reunión de los viernes, con el fin de «complementar la primera convocatoria para que puedan beneficiarse de estas ayudas familias que no concurrieron a ella por desconocer que se habían ampliado los umbrales de renta familiar exigidos», señaló la portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui.

Pequeños municipios El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a pequeños municipios y entidades locales menores por un importe global de 896.000 euros. De esta cifra, se reservan 864.000 euros para los 108 municipios de hasta 250 habitantes de la región, y 32.000 euros para las cuatro entidades locales menores (Morales, Quintanar de Rioja, Santa Lucía de Ocón y Villaseca de Rioja). Menores con cáncer El Gobierno riojano aprobó ayer un decreto por el que se amplían los beneficiarios de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Podrán acceder a ella los menores de 18 años con diagnóstico de cáncer y las personas que cuenten con una agudeza visual reducida. Vigilancia en torretas La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente aportará este año un total de 377.344 euros a la empresa de Transformación Agraria Tragsa para que preste el servicio de vigilancia de torretas durante el periodo de alto riesgo de incendios forestales en la comunidad autónoma.

Martínez Arregui explicó que la partida de 300.000 euros que autorizó ayer el Consejo de Gobierno «se reparte a partes iguales entre las ayudas para adquirir libros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria y que las condiciones serán iguales a las establecidas en la primera convocatoria». Entre estos requisitos figuran no repetir curso (salvo los que vuelvan a cursar 1º y 2º de Primaria, dado que los libros del curso anterior no sirven), que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el importe anual de 12.000 euros y que el rendimiento de capital mobiliario de la unidad familiar no exceda el importe anual de 4.000 euros.

La portavoz del Ejecutivo regional apuntó que 8.130 familias se beneficiaron de estas ayudas en la primera convocatoria: 6.162 de Educación Primaria y 1.968 de Educación Secundaria.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y Ciudadanos sobre los Presupuestos de La Rioja para el 2017. Tras conocer el anuncio, la formación naranja tildó la noticia de «agridulce», puesto que «mientras se ha puesto en marcha la convocatoria extraordinaria de ayudas correspondiente al curso 2017-2018, lo hace con presupuesto destinado a la puesta en marcha de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto comprometida por el Gobierno para el próximo curso».

Corporaciones y entidades

Siguiendo con los acuerdos del Consejo de Gobierno, Martínez Arregui indicó que el Ejecutivo aportará 836.000 euros a la convocatoria de subvenciones dirigidas a las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para cofinanciar los gastos de mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de Educación Infantil de primer ciclo de La Rioja, para este curso.

De esta cantidad, 800.000 euros irán destinados a las corporaciones locales y 36.000 euros, a las entidades sin ánimo de lucro. Se subvencionarán todos los gastos corrientes y de personal.