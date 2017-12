Domínguez destaca la rebaja fiscal del 2018 con deducciones para familias y jóvenes

logroño. El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, destacó ayer que su departamento contará en el 2018 con un presupuesto de 59,8 millones de euros para ejecutar la Agenda Digital y consolidar la mayor rebaja fiscal de la Comunidad para familias, jóvenes y colectivos más vulnerables. Domínguez inició en el Parlamento regional el turno de comparecencias para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de La Rioja para el 2018, así como las cuentas de su departamento.

Domínguez detalló las principales cifras del Presupuesto de La Rioja para el 2018, que se eleva a 1.513,89 millones de euros, el 4,22% más que el actual. El consejero resaltó el carácter «social» del Presupuesto, que incrementa el gasto social en 36,55 millones de euros, y el refuerzo de las políticas destinadas a la creación de empleo, que aumentan el 2,21% hasta los 22,66 millones de euros. Además, las inversiones se incrementan el 5,17% hasta los 166,44 millones para mejorar las infraestructuras en transporte, carreteras, colegios y ayuntamientos.

La primera comparecencia no contó con la asistencia de la oposición de Podemos y Ciudadanos, mientras que el socialista Francisco Ocón solo asistió a una parte de la sesión. Fuentes de Podemos indicaron a Efe que su diputado Germán Cantabrana tenía unas pruebas médicas. El portavoz Cs, Diego Ubis, dijo que su grupo no va a asistir a las comparecencias porque ya ha escuchado del Gobierno el contenido de los presupuestos, que a su juicio, «están muertos» y cuyas partidas no comparte su partido. El PP apeló a la responsabilidad y pidió cortesía.