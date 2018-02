El ojo por ojo diplomático Leopoldo López (en el centro), padre del opositor venezolano, participó ayer junto a otros tres representantes en el coloquio organizado por Cs. / Justo Rodriguez López defiende en Logroño la expulsión del embajador de Venezuela en España | El padre del opositor y preso político participó junto a representantes de la oposición venezolana en un coloquio sobre el presente y futuro del país Leopoldo CARMEN NEVOT Logroño Sábado, 3 febrero 2018, 00:17

Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano del mismo nombre, defendió este viernes en Logroño la expulsión del embajador de Venezuela en España, acordada por el Consejo de Ministros. Es una cuestión de «estricta reciprocidad», dijo, y una respuesta «proporcional» a la declaración de persona 'non grata' del representante diplomático de España en Caracas, acordada por el Gobierno de Maduro 24 horas antes.

Así se expresó en Logroño López Gil antes de participar junto a otros tres representantes políticos venezolanos, Fernando Gerbasi, José Ignacio Guédez y Manuel Rodríguez, en un debate sobre el futuro de Venezuela, organizado por Cs Rioja.

En opinión del también coordinador del partido Voluntad Popular, la medida del Gobierno chavista, que «no va a afectar a la relación entre España y Venezuela», no es más que una «cortina de humo para distraer la atención sobre lo que verdaderamente está sucediendo en el país» y «generar una atención distinta a lo que ocurre, por ejemplo, con el narcotráfico en Venezuela o la falta de derechos humanos en el país», apuntó.

Se refirió al presente de su país «trágico y complejo que merece que se dé a conocer para que las personas puedan juzgar y entender cómo pueden colaborar». Una situación difícil que ha abocado a que más de 3 millones de personas emigren porque no hay un Gobierno «que garantice la vida de sus ciudadanos, no hay alimentos, sobre todo para los más pequeños, y no se consiguen ni siquiera aspirinas».

Por su parte, el exembajador de Venezuela en varios países, entre ellos Alemania, y también viceministro entre 1992 y 1994, Fernando Gerbasi, también se mostró partidario de la reciprocidad como «regla de oro de la diplomacia». Exiliado en España, aseguró que ha vivido en su propia persona la violación de los derechos políticos y civiles y coincidió con Leopoldo López en que la situación por la que atraviesa Venezuela es «profundamente grave con una crisis que avanza en forma intensa». De hecho, aseguró que desde el Fondo Monetario Internacional ya anuncian que la inflación en el 2018 será como mínimo del 13.000%.

José Ignacio Guédez, secretario genera de La Causa R, cuestionó que las próximas elecciones presidenciales, adelantadas por Maduro, cumplan unas condiciones mínimas para abordar el cambio que el país reclama y que se ha convertido en una cuestión de «vida o muerte, de la vida de los venezolanos que están en un éxodo sin precedentes ante el colapso del sistema que prácticamente es un club de mafias que acabaron con ese país, lo saquearon, y no le importa el sufrimiento de la gente porque al final es un país petrolero cuya cúpula puede vivir de la factura petrolera».