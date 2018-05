«No digo que graciosamente nos den poco dinero, pero si queremos pasar del ladrillo a la innovación tendrán que contar con nosotros» Julio Rubio, rector de la UR, en su despacho, antes de comenzar esta entrevista. :: / SONIA TERCERO Julio Rubio, rector de la Universidad de La Rioja, llega al ecuador de su mandato y, como dijo, se someterá a una cuestión de confianza y si no le respaldan, se irá CARMEN NEVOT Logroño Martes, 1 mayo 2018, 19:52

Nadie duda de que Julio Rubio (Tarazona, 1963) ha imprimido otro estilo a la Universidad de La Rioja. Un método de dirigir el campus más participativo que, sabe, no todos digieren con facilidad. Nunca llueve a gusto de todos. Ahora, en el ecuador de su mandato, cumplirá lo prometido: se someterá a una cuestión de confianza. Si avalan su gestión seguirá, si no... «Nos vamos. Si prefieren el autoritarismo y otras formas de trabajar, ellos sabrán», sostiene.

- Estos días se cumplen dos años desde que tomó posesión como rector. Entonces dijo que pasado este tiempo se sometería a una cuestión de confianza, ¿tiene previsto hacer algo en ese sentido?

- La idea era a mitad de mandato dirigirnos al claustro para saber si seguíamos teniendo la confianza del campus a través de sus representantes y estaba la cuestión de si lo hacíamos con el claustro actual, que termina mandato en julio, o con el renovado. Como el actual está claro que confía en nosotros, nos ha parecido más limpio democráticamente esperar a la elección del nuevo. Por tanto, la cuestión de confianza será justo antes del verano o a la vuelta.

«Hemos traído un nuevo estilo de hacer las cosas y me gustaría que perdurase, pero no significa que sea yo con quien tiene que perdurar» Renovación

«Podremos hacer cosas mal, pero un caso como éste, con una vinculación tan directa con un partido es imposible» Universidad Rey Juan Carlos

«La universidad pública es la que tira del carro y la que aporta a los profesionales» Financiación

«Cuando gané no se le ocultó a nadie que no era la opción favorita del Gobierno» Presión

- ¿Y si dicen no a su proyecto?

- Somos serios y si hubiera un claro rechazo a lo que hemos estado haciendo y a lo que proponemos hacer nos tendríamos que ir, por supuesto. Muchas veces, en las universidades públicas hay una especie de línea sucesoria y aquí no. Aquí había una línea continuista que el campus decidió romper. Entonces nos falta saber si se confirma la opinión que tenían los miembros de la comunidad universitaria de que nosotros lo podíamos hacer mejor. Estoy muy orgulloso de que me eligiesen, pero tengo muy claro que soy un docente investigador y si nuestro proceso de transformación no es respaldado, nos vamos, si prefieren el autoritarismo y otras formas de trabajar, ellos sabrán.

-¿Se presentará a la reelección?

- Si no sé si me van a dar la confianza, cómo voy a pensar en eso.

- ¿Y si se la dan?

- Eso es un futurible, es que no lo sé. Se me han pasado los dos años rapidísimamente, es que el día a día se nos come. Bastante que pongo al consejo de dirección a pensar qué hemos hecho estos dos últimos años y tenemos que hacer esfuerzos para recordarlo porque hemos estado en un ritmo frenético. Si tengo la confianza y continuamos dos años más vamos a proponer continuar con las cosas que hemos hecho. Hemos traído un estilo nuevo de hacer las cosas que no es compartido por todo el campus. A mí sí que me gustaría que ese estilo perdurase, pero eso no significa que sea yo la persona con la que tiene que perdurar. Si las cosas las estamos haciendo realmente bien, podría haber una candidatura a rector que con su propia iniciativa y sus propios medios no deshaga todo lo que estamos haciendo y eso para mí ya sería un éxito y no hace falta que lo lidere yo. Creo que cuatro años es poco tiempo para que se vean las transformaciones en las que estamos trabajando, pero en este momento soy totalmente sincero si le digo que ni me lo planteo.

- La financiación es el caballo de batalla, pero aún así la UR es la cuarta mejor financiada de España. Precisamente esta semana el PP defendía que La Rioja era la única comunidad en la que crecía la aportación a la universidad.

- Eso es una interpretación que yo comprendo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja, pero él sabe perfectamente que no dice toda la verdad porque nosotros tenemos exactamente la misma situación sobre las universidades públicas españolas que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene frente a otras comunidades. Significa que una entidad pequeña siempre va a tener respecto a la población una mejor financiación, pero hay que contar los gastos fijos y esos hay que descontarlos. Estamos los cuartos mejor financiados por alumno, pero eso no significa que tengamos la capacidad de emprender iniciativas y la financiación para investigación que tienen otras universidades más grandes y que además están endeudadas y que han hecho una gestión no tan responsable como se ha hecho aquí por todos los rectores que me han precedido y creo que por nosotros también. Entonces, yo le diría al Gobierno: Apliquen el mismo criterio que para la Comunidad Autónoma, cuéntenme qué gastos fijos tiene que tener una universidad, eso lo apartan y empiecen a contar. Para que vea hasta qué punto nuestra economía es delicada, el año pasado tuvimos problemas con el 1% de incremento salarial de los funcionarios. Estamos obligados a aumentarlo y estamos encantados, pero simplemente ese 1% nos descontrola las cuentas, es decir, no da. ¿Qué sucede? Que el Gobierno autónomo no ingresó ese 1% en el 2017, entonces, lo que hemos hecho en la negociación de los Presupuestos para el 2018 es que el Parlamento apruebe un apartado en la Ley de Acompañamiento que refleje que si hay un incremento salarial, puesto que estamos obligados a repercutirlo en nuestros trabajadores, que eso nos lo ingrese separadamente el Gobierno de La Rioja, igual que hace para sus trabajadores. Reconozco las dificultades que ellos tienen, no digo graciosamente que están dándonos poco dinero, pero también tenemos que pensar que si queremos cambiar este discurso, si queremos cambiar el tejido productivo, si queremos pasar del ladrillo a la innovación, tendrán que contar con la universidad pública que es la que está tirando del carro, que es la que está aportando a los profesionales, como nos reclaman la FER y los sindicatos. Nosotros tendríamos que ser parte central de esa estrategia de cualquier gobierno, de cualquier color político.

- Al final Cifuentes ha dimitido por el caso de máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). ¿Diría que ha quedado en entredicho la imagen de este campus?

- Es algo de mucha importancia, pero localizado. Las circunstancias que se han dado en la URJC no son extrapolables a la UR, aquí podremos hacer cosas mal, pero un caso como éste, en el que hay una vinculación tan directa con un partido político, con un Gobierno, es imposible. Además, eso no sucede en la URJC, sino en un instituto, que se crea con un CIF propio, que no rinde cuentas y que la gestión la lleva directamente su director. Ahí es donde está localizado. Aquí, cosas mal hechas puede haber, ¿escándalos? Espero que no, pero podrían surgir, pero de esas características es totalmente imposible. ¿Por qué ha sucedido? Creo que eso proviene de que ha habido una tendencia todos estos años a la privatización del alma de la universidad pública. Dado que había crisis económica, que habíamos perdido el 20% de financiación de un año para otro, dado que en la misma época surgen universidades privadas que tienen el foco directamente en la cuenta de resultados, hay una tendencia en algunas universidades públicas a decir: Si otros captan alumnos como sea y dan títulos de máster no se sabe qué modo, vamos a entrar a ese juego. No digo que esté justificado, pero es significativo que la Rey Juan Carlos hace unos meses firmara un acuerdo con una universidad privada reciente que está enfocada a la cuenta de resultados. Cuando una universidad pública decide aliarse con alguien cuyo objetivo principal es conseguir más alumnos para mejorar la cuenta de resultados, puede pasar cualquier cosa. Si entras en esa dinámica, es que te han privatizado el espíritu, la esencia de la universidad pública. Yo no puedo estar compitiendo con empresas que se dedican a dar títulos, cuantos más mejor, cuanto más rápido mejor, no puede ser. Si mercantilizamos la universidad pública podrá pasar de todo y desde la UR luchamos contra eso. Hemos sido especialmente cuidadosos en tener las fundaciones claramente controladas de forma que si sucede algo malo la responsabilidad será mía, no será como en el caso de la Rey Juan Carlos, yo asumiré la responsabilidad.

-¿Ha tenido algún tipo de presión?

- Jamás. Las relaciones con el Gobierno de La Rioja han sido estupendas, muy afables. Ha coincidido con una renovación de Gobierno, que ya no tiene mayoría absoluta, pero evidentemente cuando gané no se le oculta a nadie que no era la opción del Gobierno, entonces, ¿qué me van a pedir a mí?

-¿Qué balance hace de estos dos últimos años?

- Ha habido tres ejes que han dirigido nuestro trabajo: el servicio público, las decisiones transparentes y las personas primero. El servicio público hace referencia a la esencia de una universidad pública y es algo que tiene que ver con el exterior. Las decisiones transparentes tienen más que ver con el motivo por el que ganamos las elecciones, nosotros la idea que teníamos era que el tamaño que tiene la UR permite hacer una gestión mucho más participativa. Tenemos que estar cerca de las personas, abrirnos a la ciudad, a la comunidad, tenemos que salir fuera del campus y a las personas que forman la comunidad universitaria hay que escucharlas, protegerlas, estar siempre de su lado, valorar su trabajo y eso es el vínculo. Sin personas no conseguimos hacer servicio público y las decisiones no podrán ser transparentes. Respecto al servicio público estamos atentos a las necesidades sociales. Hay un vicerrectorado de Acción Social que ha estado muy abierto a las relaciones con las asociaciones, con organizaciones y también con la administración. A los alumnos muchas veces no se les cita, pero todo se hace por ellos. Hemos hecho que más estudiantes y más personal de servicio entren a los órganos de gobierno. Queremos contar con toda la comunidad universitaria, no sólo con el personal docente e investigador. Una preocupación que tuvimos también es que las dos fundaciones estuviesen alineadas con nosotros.

- Esto es de puertas para adentro, pero ¿de cara al exterior?

- Lo que hacemos internamente repercute de puertas para afuera. Tenemos un impulso muy claro hacia las dobles titulaciones, trabajamos a nivel de máster y doctorado. Si bien no nos planteamos el incremento del número de grados, sí que estamos trabajando en las dobles titulaciones. A la doble de Matemáticas-Informática se añade el próximo curso la de Ingeniería Agrícola con Enología, es la primera que hay en España y es algo importantísimo para el papel que tiene que jugar el ámbito vitivinícola en nuestra universidad, por la región en la que estamos. Y luego hay un doctorado nuevo, que acaba de ser aceptado por la Aneca y que se pone en marcha en educación. No estamos quietos, estamos respondiendo a las necesidades que nos vienen de fuera.