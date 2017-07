Diccionario de un debate Una guía con lo más relevante que aguarda a partir de hoy en el Parlamento de La Rioja, que escruta el estado de la región en la era Ceniceros Debate parlamentario con Ceniceros en el estrado. / Juan Marín JORGE ALACID Logroño Jueves, 6 julio 2017, 09:29

Pleno del Parlamento, instrucciones de uso, segunda parte. El debate sobre el estado de la región se sustancia hoy en el exconvento de la Merced bajo el signo atonal de toda la legislatura. En una gavilla de conceptos puede resumirse qué debe esperar el administrado de cuanto discutan sus administradores.

A

Agenda Digital

Cuando le preguntan al Gobierno por su lista de prioridades, aparece en primer lugar (por orden alfabético) la llamada agenda digital. Un proyecto estrella que José Ignacio Ceniceros encomendó a uno de sus fieles, el consejero Alfonso Domínguez. Presentada con gran pompa en La Fombera hace cuatro meses, a la Agenda le ocurre como al coche célebre de Carlos Sainz: que no termina de arrancar. Lo cual es una lástima, porque contiene argumentos suficientes para impulsar a La Rioja hacia una nueva frontera de conocimiento y un promisorio horizonte económico. Pero la Agenda nació con el motor gripado: si mañana aparece en el discurso del presidente nadie de los presentes podrá olvidar que los pulsos internos en la Administración, y sus derivadas con el sector tecnológico regional, se cobraron como primera pieza al antiguo titular de la causa, José Lorenzo, a quien su jefe despachó sin tener siquiera el recambio a punto. Ya queda sólo media legislatura para saber si este Gobierno cree de verdad en la tecnología como locomotora del cambio.

Andreu

Véase censura (moción de).

Artículo 46.

Famoso capítulo del Estatuto de Autonomía que tutela el llamado ‘efecto frontera’: dícese de esa parte del articulado que preserva alguna ventaja para La Rioja para combatir la perversa deslealtad fiscal de sus vecinos vascos y navarros, habitantes de dos maltratadas regiones del Estado español (antes, España), donde cada titular de Moncloa reparte regalías sin fin. La última ocurrencia, que hará seguramente feliz al empresariado riojano, se acaba de conocer: los Presupuestos del Estado rebajan la factura eléctrica a las empresas... vascas. Un observador imparcial esperaría del debate de esta semana en el Parlamento regional un consenso unánime de sus señorías para adoptar un perfil menos conformista a este respecto ante el Gobierno central. Un cconsejo a ese hipotético observador: que espere sentado.

Más El Parlamento instó al Gobierno

C

Caperos

Véase primarias.

Ceniceros

La política riojana estrena la tercera temporada de la serie estrella: ‘El hombre que pasaba por allí’. José Ignacio Ceniceros ocupó, más o menos por accidente, el trono que Pedro Sanz dejó vacante hace una eternidad: un par de años. Desde entonces ha construido un perfil en las antípodas de su antecesor... y alejado también de su propia trayectoria, cuando era el brazo ejecutor del ‘sancismo’ en el Parlamento que presidía. Hoy derrama almíbar, propone diálogo y buen rollo como receta para afianzar el bienestar de los riojanos y acaricia la bola de cristal donde se dibuja su futuro como si fuera el espejito mágico: dime si seré el candidato. Mientras encuentra respuesta a esa pregunta, va cambiando lentamente el rumbo de su gestión hacia ese terreno donde se movía tan feliz quien le precedió. La Rioja de los merenderos, la inauguración de farolas con doce palmeros aplaudiendo y el pilotaje de un equipo donde ya crecen los recelos entre sus miembros. Alguno de los cuales musita para sus adentros la frase famosa: «No era esto, no era esto».

Censura

(Moción de). En el debate de mañana no se examina únicamente el presidente: también los portavoces pasan su propio fielato bajo el escrutinio público. Es el caso de la portavoz del PSOE. Se supone que alguna vez Concha Andreu dejará de navegar por encima de las turbulentas aguas de la política riojana: de las palabras de su lugarteniente Francisco Ocón cuando lanzó su campaña para liderar el PSOE se deduce que ese día ha llegado. Que los socialistas recrudecerán su oposición naif al actual Gobierno de Ceniceros y le obsequiará con el tono acre que sí dirigen hacia aquel Gobierno de Pedro Sanz. ¿Moción de censura? Ciudadanos, la clave de arco de semejante movimiento, lo descarta. «Nuestro objetivo es la estabilidad», explica Diego Ubis. «No queremos gobernar a cualquier precio», añade. Y Andreu, más de lo mismo: «Con socios como Ciudadanos nunca tienes la seguridad de ganar». Aunque siempre hay una puerta abierta: «Las mociones de censura no se anuncian». Andreu dixit.

D

Despoblación rural

Uno de los raros puntos de encuentro entre Gobierno y oposición a lo largo de dos años de legislatura. Qué hacemos, se preguntan unos y otros, para que esos anchurosos espacios de La Rioja interior se galvanicen, reabran las escuelas clausuradas y los pueblos semiabandonados recobren la perdida vitalidad. También en la respuesta ofrecida coinciden Gobierno y oposición: nada. Nada de nada. Se desconoce qué medidas impulsan, luego de lamentarse por la despoblación rural, que sin embargo depara gratas novedades cuando se debate la financiación autonómica: la baja densidad demográfica se convierte entonces en un atributo beneficioso para los riojanos. Cuyo Ejecutivo se mueve en esa contradicción: si consigue reactivar las zonas rurales hoy tan mortecinas, se arriesgaría a renunciar a fondos públicos. Peor: también peligrarían los votos. Y el viejo modelo clientelar, la región endogámica que tantos éxitos electorales procura, podría venirse abajo.

E

Estatuto

La eterna reforma pendiente: al menos un par de generaciones de periodistas riojanos acudió alguna vez a una rueda de prensa donde le anunciaron que ya tocaba revisar esa especie de Carta Magna a la riojana. Por entonces, el expresidente Pérez Sáenz ni siquiera se afeitaba. Hoy, sus sucesores en el Gobierno y el Parlamento siguen enredados alrededor de disquisiciones técnicas que ignoran el lenguaje de la calle, sobrevoladas por una inquietante sospecha: que no se reforme el Estatuto pero sí la ley electoral. De modo que se reduzca el número de diputados y se rebaje el techo de acceso al Legislativo, una auténtica revolución en el mapa político, cuya configuración actual quedaría dinamitada. Si se cumple todo cuanto se malician algunos damnificados por semejantes pretensiones, hasta el PACMA ocuparía algún escaño. Un Parlamento atomizado es la peor pesadilla de la estabilidad: bienvenidos a la nueva política.

G

Garrido

Segundo debate de la región de la era Ceniceros, segundo portavoz del grupo que le apoya. No sin sobresaltos, bajo la amenaza de un cisma que dividiría a un partido ya muy escindido tras el convulso congreso de Riojafórum, Jesús Ángel Garrido relevó a Concha Arruga hace un par de meses y los planetas completaron su alineación alrededor de la órbita que traza Ceniceros. Ya tenía el Gobierno y el partido. Sólo le faltaba el grupo parlamentario, donde, a falta de apoyo unánime, al menos se garantiza con su nuevo portavoz un apoyo leal del que carecía. Cautivo y desarmado el antiguo presidente, el buenrrollismo ha alcanzado sus últimos objetivos... para temor de quienes dentro del PP sospechan que este estilo suave traerá (malas) consecuencias cuando toque votar. Y no: la guerra interna no ha terminado.

DEBATE DEL 2016 72 propuestas aprobadas por unanimidad 17 del PP, 3 del PSOE, 13 de Podemos y 39 de Ciudadanos. 184 propuestas aprobadas por mayoría 59 del PP, 8 del PSOE, 66 de Podemos y 51 de Ciudadanos. Algunas propuestas aprobadas PP: «El Parlamento insta al Gobierno a promover iniciativas culturales relacionadas con el sector publicitario». PSOE «El Parlamento insta al Gobierno a que garantice una oferta de empleo público y baremaciones de listados transparentes». : «El Parlamento insta al Gobierno a que garantice una oferta de empleo público y baremaciones de listados transparentes». Podemos: «El Parlamento insta al Gobierno a impulsar la adquisición de alimentos producidos/transformados en La Rioja en establecimientos gestionados por la Administración». Ciudadanos: «El Parlamento insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo parlamentario que establezca las bases de negociación que nos permitan dotar a La Rioja de un nuevo acuerdo de financiación autonómica que garantice la adecuada financiación de los servicios públicos que presta nuestra Comunidad».

I

Infraestructuras

Todo gobernante, como sabemos desde Aquiles, oculta algún punto débil. La fuente de los mayores males del Gobierno de La Rioja tiene que ver con la herencia recibida: el feo aspecto de las infraestructuras regionales, que sólo mejoran de glaciación a glaciación. Con una mala noticia adicional en estos dos años de mandato de Ceniceros: que mientras su región camina al ritmo de la canción del verano (despacito), algunas comunidades vecinas corren. Otras incluso vuelan. Por tierra, mar y aire se acumulan las malas nuevas: en el haber gubernamental figuran escasas conquistas con aspecto de parche (la promesa de desviar el tráfico de camiones por la autopista, a costa del bolsillo de ya sabemos quién), que sin embargo conspiran para fraguar una suerte de pacto de región que presente ante Fomento un frente unido. Una iniciativa que granjearía al Gobierno que se pusiera delante de la pancarta la simpatía popular y dispondría de efectos positivos ante el Ministerio, al que sólo conmueve el perfil combativo de algunas autonomías. ¿Debe esperarse que del debate salga un Gobierno de La Rioja más beligerante con sus afines en Madrid? La oposición (la parlamentaria y la extraparlamentaria) lo duda. Porque sostiene que el imperio del conformismo en el Palacete es inherente al carácter de sus inquilinos y porque otra política distinta sería para Ceniceros tanto como aceptar que erró en su maniobra más audaz de legislatura: situar a su lado a Carlos Cuevas.

O

Ocón

Véase primarias.

P

Primarias

Ingenioso sistema procedente de Estados Unidos implantado en España con fórceps, lo cual se traduce en partos con dolor. Mucho dolor. El que sufren los ganadores, desacostumbrados a semejante modelo que evita la aclamación o los congresos a la búlgara, y sobre todo lo padecen los derrotados, porque algunos no sólo pierden: también se arriesgan al ridículo. El azar (¿El azar?) ha querido que se sienten compartiendo escaño los dos diputados que ahora mismo rivalizan por la jefatura del PSOE riojano. Félix Caperos se sitúa en el Parlamento a las órdenes de su adversario, Francisco Ocón, quien dispone del favor de prácticamente el resto de la bancada en su pretensión de suceder a César Luena. Alrededor de Caperos se extiende un océano de desafecto, aunque sus señorías están adiestradas en el arte del fingimiento. Si un improbable lector acude mañana al debate y se aburre, lo cual no debe descartarse, puede entretenerse vigilando al Grupo Socialista: un monumento al disimulo. Si se sigue aburriendo, que dirija la vista hacia el resto de grupos: otro tanto.

R

Retorno

(Oficina de). Instrumento ideado por el Gobierno riojano como aquel anuncio de turrón cuyo protagonista volvía a casa por Navidad. En el presente caso, se trata también de que los implicados regresen, como sea: en cualquier fecha del año serán bienvenidos. La medida, uno de los capítulos estelares de la producción gubernamental, se limita de momento a una web, donde los interesados (jóvenes en su mayoría, se supone) encuentran información sobre itinerarios laborales y un servicio de ‘gestión del retorno’. Lo primero es imprescindible: según el dato del paro registrado en el INEM conocido ayer, 813 riojanos menores de 25 años carecen de empleo; para el segundo propósito, al Gobierno le ayuda la coyuntura: 400 riojanos ya regresaron a su tierra en el 2016, se supone que cansados de lavar platos en un kebab de Londres. Como en casa, en ningún lado: lo siguiente es que su futuro laboral mejore la perspectiva de lavar platos en un kebab de Logroño.

S

Sáinz

El baile de sillas entre las portavocías parlamentarias depara que corresponda a Ana Carmen Sainz suceder en el debate de este año a Germán Cantabrana y Juan Calvo, una pareja cuyo desempeño en tal cometido resultó mejorable. Sainz exhibe como principal argumento diferenciador la sonrisa: allá donde sus predecesores se enfurruñaban, ella comparece en el atril con el ánimo bien dispuesto, aunque el mensaje de fondo sea análogo. Así que da un poco lo mismo en este escenario político que su discurso conecte mejor con el elector al que corteja Podemos: lo sustancial es que su perfil sí se adapta al gusto de sus jefes. Y éstos, que tienden a moverse entre bambalinas, parecen satisfechos, aunque su nota saldrá de la evaluación final a la que hoy también Sainz se somete. Para ella ya no habrá más septiembres: si falla, a la vuelta del verano correrá el turno de portavocía.

Sanz

Expresidente del Gobierno, confinado en el cuarto oscuro, recién reprobado. Hoy no le queda más remedio que volver al territorio de sus grandes triunfos como telonero del actual jefe. Deberá limitarse a aplaudir cuando toque y soportar los dardos de la oposición: es su diana favorita. De sus silencios y sus frecuentes ausencias del escaño se desprende que esta legislatura, y este tipo de debates, sigue convertida en una enmienda a la totalidad de su gestión. Un examen de sus 20 años de poder. de momento, hasta los suyos le suspenden.

U

Ubis

Lo gracioso de la nueva política es cuánto recuerda a la vieja: cada afiliado lleva dentro de sí un secretario general. Diego Ubis, hombre fuerte de Ciudadanos en la Cámara, lo atestigua: dirigir un grupo parlamentario de cuatro miembros tan rico en personalidades divergentes es un estupendo ensayo para el día de jugar en las ligas mayores. De paso, le entrena para conciliar los intereses regionales con los del grupo municipal de Logroño, donde también reinan los versos sueltos. Tanto espíritu libre desemboca en el paisaje conocido: personalismos y división interna, dos factores que desfiguran cualquier labor opositora y allanan la senda para que a su líder le entren ganas de pasarse a las filas del Gobierno.