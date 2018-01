Rebajas: No te lo tienen que devolver Al contrario de lo que se cree, la devolución de lo comprado no es un derecho | Sólo los comercios on-line tienen la obligación de devolver lo comprado siempre dentro de un plazo de 14 días PABLO ÁLVAREZ Logroño Lunes, 8 enero 2018, 17:29

También las cosas de los consumidores tienen mitos. Algunos de ellos están tan arraigados en la mente del comprador, que hasta hay quien se sorprende cuando descubre que de eso, nada.

Uno de ellos, quizá el más extendido, es el de la devolución de lo comprado. Sobre todo ahora, que viene uno de los periodos «oficiales» de rebajas (aunque ese concepto cada vez tiene menos sentido) y la compra compulsiva hace que muchos se planteen que quizá eso que se han comprado no era tan bonito ni les sentaba tan bien como pensaban.

El mito es éste: no, la tienda no tiene la obligación de devolverle su dinero ni cambiarle su artículo. Eso no significa que muchos no lo hagan, pero se trata de una política comercial. Es decir, una ventaja que un determinado comercio (la mayoría, en realidad) otorga a sus clientes, pero no una obligación. Ni dinero, ni vales.

La mayoría de las tiendas tienen una política de devoluciones, pero conviene conocerla

Esto es, siempre que hablemos de un producto en buenas condiciones. Si lo comprado tenía algún defecto o tara, las cosas cambian. Porque el consumidor puede ejercer entonces la obligación de garantía de ese producto. O sea, el vendedor está obligado a subsanar el defecto, si es posible, o a entregar otro nuevo. En algunos casos se podría entender que se ha producido un incumplimiento de contrato, y eso sí daría derecho a la devolución del dinero. Pero eso no suele aplicarse a las compras de «todos los días».

Así las cosas, conviene que cuando compre algo (sobre todo si se trata de una compara cara) uno tenga clara cuál es la política de devoluciones del comercio. Porque, lo dicho, hay comercios que devuelven sin preguntas, aunque algunos sólo admiten el canje por un vale. Hay otros comercios que sólo admiten un cambio por otro artículo. Pero eso debe estar claro antes de la compra.

Así que, mejor, pregunte: si se puede cambiar, si hay devolución, en qué plazo y con qué condiciones. Evidentemente, hay una común: guarde el tíquet o factura, que siempre han de darle.

Algunos pocos productos (música, software) no están acogidos al derecho de devolución 'on-line'

Eso, en las compras presenciales. Sin embargo, las cosas cambian en las adquisiciones on-line. La ley protege al consumidor en este caso, por entender que uno tiene derecho a tomar la decisión final cuando pueda ver lo comprado con sus propios ojos. Así, el consumidor tiene un plazo de 14 días en el que puede devolver lo comprado sin tener que alegar ningún motivo ni tara del producto. Hay algunas excepciones, como el software, la música, los vídeos... Pero son pocas. Además, deberán devolverte los gastos de envío originales si los hubo, pero pueden hacerle pagar lo que cueste devolver el producto a la tienda.