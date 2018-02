Detenido por vender droga a tres niños de entre 10 y 12 años, uno de los cuales acabó hospitalizado A comisaría. Miembros de la Guardia Civil de La Rioja escuchan la declaración del acusado por tráfico de drogas y le toman las huellas dactilares. :: G.C. El presunto traficante, un vecino de Lardero de 19 años, ayudó a los menores a liar los porros de marihuana LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 24 febrero 2018, 00:09

La Guardia Civil de La Rioja ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por haber vendido droga a niños de entre 10 y 12 años.

Fue el pasado 5 de febrero cuando miembros de la Benemérita del puesto de Villamediana de Iregua tuvieron conocimiento de cómo, durante la mañana del día 3, una ambulancia había tenido que trasladar al Hospital San Pedro, de Logroño, a un niño de 10 años que se encontraba bajo los efectos de una intoxicación grave por consumo de cannabis.

Según informó la Guardia Civil, un médico que paseaba por el lugar de los hechos fue la persona que puso en alerta a los servicios sanitarios, al percatarse de que el menor sufría desorientación, espasmos musculares y dificultad para respirar.

Ante la gravedad de lo ocurrido, los agentes de Villamediana iniciaron las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos. Así, supieron que sobre las 12.30 horas de aquel 3 de febrero, el menor intoxicado se encontraba en la localidad de Lardero acompañado por dos amigos de 10 y 12 años. En un momento dado, uno de estos niños propuso llamar por teléfono a un conocido que vende marihuana, con la intención de comprarle un gramo de esta droga por cinco euros.

Una vez que el presunto traficante acudió al lugar de la cita, éste no sólo les facilitó la droga a los niños sino que se prestó a liarles los porros porque ellos no sabían cómo hacerlo. Como los menores no disponían de dinero en aquel momento, la 'transacción' quedó pendiente de cobro y convinieron en que se produciría en otro momento.

Durante el consumo de la droga uno de los niños comenzó a ponerse visiblemente enfermo, por lo que sus dos amigos, asustados ante el cariz que tomaban los acontecimientos, empezaron a pedir ayuda a la gente que pasaba por el lugar, ayuda que, según la Guardia Civil, fue negada por varios transeúntes. Finalmente, un médico que caminaba por las inmediaciones se percató de lo que estaba pasando y le prestó al niño una primera asistencia para llamar a continuación a los servicios sanitarios.

Las informaciones conseguidas durante la investigación sirvieron para la localización y detención del presunto traficante. Esta persona, de nacionalidad española y vecino de Lardero, fue puesta a disposición de la autoridad judicial una vez que prestó declaración en sede policial.

Los agentes de Villamediana, además, están recabando información al objeto de poder identificar a las personas que se negaron a auxiliar al menor, lo cual, según el Código Penal, es constitutivo de delito.