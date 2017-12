Detenido un falso cuidador de ancianos 00:32 La Guardia Civil detiene al falso cuidador de ancianos. / GUARDIA CIVIL El sospechoso llegó a administrar un tratamiento médico a una mujer por el que le cobró 3.700 euros LA RIOJA Logroño Viernes, 29 diciembre 2017, 09:39

Un hombre de 25 añios natural de Honduras y vecino de Nájera ha diso detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de intrusismo laboral, estafa y contra la salud pública. Contra esta persona se ha tramitado el correspondiente expediente de expulsión al encontrarse en situación irregular en España.

La investigación, enmarcada dentro del “Plan Mayor Seguridad” que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional, para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos y las estafas.

Se inicia a mediados de noviembre cuando agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Haro (La Rioja), tienen conocimiento de que una mujer de 81 años había sufrido una estafa por valor de 3.740 euros, tras haberle suministrado la persona que la cuidaba, un falso tratamiento médico a base de dos inyecciones destinadas a mejorar su estado de salud.

El detenido presta declaración en el puesto de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Familiares de la víctima manifestaron a los agentes que la persona que llevó a cabo los hechos, fue contratada de manera particular al creer que se trataba de un médico en prácticas, que ejercía cometidos de cuidado de personas mayores, habiéndoles garantizado que el dinero por las inyecciones les sería reembolsado, una vez que el Ministerio de Sanidad aprobara la subvención que iba a pedir, no volviendo a saber de él tras suministrarle la primera de las inyecciones a la víctima. Esta persona no ha ejercido de manera oficial en centros públicos de La Rioja.

Nada convalidado

La investigación llevada a cabo determina que el presunto autor de la estafa, residió en la ciudad de Vitoria desde noviembre de 2016 a junio de 2017, localidad en la que realizó un curso de Socorrismo y Primeros Auxilios, sin llegar a superar las pruebas finales. A su vez intentó hacerse voluntario de un organismo privado, para presuntamente tener acceso a personas dependientes que por su edad necesitan ayuda de asistencia a domicilio.

A finales de junio se traslada a La Rioja para cuidar, acompañar y asistir a dependientes, tanto en hospitales como en domicilios particulares de esta Comunidad Autónoma, siendo en el mes de agosto cuando contacta con los familiares de la víctima haciéndose pasar por médico, mostrándoles un título de medicina a su nombre para conseguir su objetivo.

El Colegio oficial de médicos y el Ministerio de Educación han informado que el detenido no posee ningún título de medicina expedido en España y no ha solicitado ninguna convalidación, por lo que no puede ejercer la medicina en nuestro país.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y en conocimiento de otros cuerpos policiales, al objeto de determinar si el detenido ha estafado a más personas en otras comunidades autónomas.

Cada día son más las personas mayores que viven solas y necesitan un servicio asistencial para su cuidado. Estas circunstancias son las propicias para que delincuentes sin escrúpulos se aprovechen de ellas, dada la especial vulnerabilidad que presentan tanto física como psíquica.

Por ello, la Guardia Civil aconseja que en los casos de contratación de personal de servicio asistencial, se acuda a entidades legalmente establecidas o a organismos públicos o privados cuyos trabajadores cuentan con la titulación precisa para estos cometidos.