Desarticulada una banda logroñesa especializada en robar Mercedes 00:15 Uno de los vehículos sustraídos / P.N. Los ladrones obtenían los códigos de las llaves por medios electrónicos, fotografiaban los coches, los ponían a la venta por internet y los robaban justo antes de entregarlos a su comprador LA RIOJA Logroño Martes, 5 diciembre 2017, 09:38

La Policía Nacional ha desarticulado en lo últimos días una banda riojana especializada en la sustracción de vehículos de la marca Mercedes de alta gama, en concreto de los modelos CLK, CLS y GLK.

La banda actuaba de un modo muy especializado y bastante curioso. Lo primero que hacían, una vez detectado el vehículo que les interesaba, era colarse en el garaje particular del dueño siempre cubiertos por un casco de moto para no ser identificados. Una vez allí, abrían el coche hábilmente, sin causarle ningún daño, y obtenían por medios electrónicos los códigos de apertura del vehículo. Pero no se lo llevaban: una vez logrados los códigos, fotografiaban el vehículo para ponerlo a la venta en un conocido portal de venta de coches usados.

Con esos códigos realizaban una copia de las llaves. Y cuando tenían un comprador interesado (lo cual era fácil, porque vendían los vehículos por mucho menos dinero de lo habitual) era entonces cuando se llevaban el vehículo, poco antes de la cita, impidiendo así que cuando fuera entregado al comprador el coche figurara como robado.

A la cita se presentaban como familiares del vendedor o mediador para su venta, con documentación falsa o sustraída y un contrato de compra-venta entre particulares ya redactado, solicitando su pago en metálico por adelantado, alegando el bajo coste acordado.

Los detenidos son cinco varones residentes en Logroño (cuatro españoles y un sudamericano) de entre 24 y 28 años, y se les imputan tres robos y un cuarto en grado de tentativa.

En el registro de la vivienda y el vehículo del principal encartado, se ha logrado incautar diverso material para la apertura de vehículos (varillas metálicas de apertura, ganzúas, diversa herramienta y guantes), una pistola de aire comprimido y otra eléctrica, unas esposas, once mandos de garaje, dos juegos de llaves de otros automóviles y un dispositivo localizador GPS.

Todos los vehículos han sido recuperados sin daño y devueltos a sus dueños.