El desvío del tráfico pesado de la N-232 anula la mortalidad del tramo entre Haro y Alfaro

En los seis primeros meses de aplicación de la medida se han registrado once accidentes sin heridos graves y trece leves

Logroño Sábado, 14 julio 2018

El escenario de la Nacional 232 a su paso por La Rioja (al menos el del tramo que conecta Haro con el límite regional con Navarra en suelo de Alfaro) ha cambiado radicalmente en los últimos seis meses. En todos los sentidos, pero fundamentalmente en uno, el que se refiere a la siniestralidad vial: se ha reducido drásticamente el número de accidentes, no se ha registrado ninguna víctima mortal en esos 155 kilómetros y el volumen de heridos (y su gravedad) ha descendido considerablemente. Esa es la consecuencia directa del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo riojano para mejorar la seguridad vial en la N-232 que, en esencia, obliga desde el pasado 1 de diciembre a los vehículos pesados de cuatro ejes o más a circular por la AP-68.

La medida tiene repercusión económica. El desvío de los vehículos pesados está bonificado ya que tienen un descuento del 75% en el peaje entre Zambrana y Tudela para los recorridos internos y con Vía-T, mientras que los vehículos que están de paso y los que circulan internamente sin Vía-T el ahorro se queda en el 71,5%. El Ejecutivo regional sufraga el 60% y el Ministerio de Fomento, el 40% restante. La factura final estimada para ese tramo de 155 kilómetros entre Zambrana (Álava) y Tudela (Navarra) asciende a 1,356 millones de euros.

La única víctima mortal de la N-232, en el tramo que admite camiones La exclusión del tráfico pesado de la Nacional 232 en el tramo entre los términos municipales de Haro y Alfaro -los camiones de cuatro o más ejes están obligados a acceder a La Rioja por Zambrana o Tudela- deja fuera un puñado de kilómetros que conectan la capital jarrera con el límite provincial con Burgos. Es el que conecta los puntos kilométricos 447 (Ollauri) y el 468 (Altable, Burgos), unos metros más allá de la muga con La Rioja. Es en ese tramo en el que se ha registrado la única víctima mortal en la Nacional 232 desde la puesta en marcha de la medida restrictiva. Fue el pasado 19 de mayo cuando un motorista de 70 años perdió la vida después de que la moto que conducía colisionara frontalmente contra un camión a la altura de la localidad riojalteña de Fonzaleche, en el punto kilométrico 462. Aquel accidente, además de ser el primero que se registró desde el desvío obligatorio de los vehículos pesados a la vía de pago (AP-68), puso fin a más de siete meses sin víctimas en la Nacional 232.

Pero más allá de esas cantidades, la verdadera dimensión del trasvase de camiones de una vía a otra la ofrece el balance de accidentes y víctimas (mortales o no). Después de algo más de seis meses con la medida en activo, la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja, según ha publicado la revista calagurritana Reserva, ha hecho balance para concluir que en esos 155 kilómetros por donde ya no pueden circular los camiones (salvo cuando tengan que repostar o realizar labores de carga o descarga) no se registró ninguna víctima mortal entre el 1 de diciembre del 2017 y el 11 de junio del 2018. Durante el mismo periodo del año anterior (diciembre 2016-junio 2017) en la Nacional 232 perdieron la vida 9 personas en 6 accidentes mortales. El recuento de la DGT recoge solo 8 fallecidos ya que no incluye a la tercera víctima mortal del accidente que se registró el 10 de enero en el kilómetro 387 (término municipal de Agoncillo) y que falleció días después en el hospital.

Pero no sólo no se han registrado muertes durante esos seis meses, sino que los accidentes con heridos se han desplomado pasando de los 30 del año anterior a los 11 atestados tramitados por la Guardia Civil desde la restricción a los vehículos pesados. De manera paralela, no se han registrado heridos graves (7 un año antes) y 13 personas sufrieron heridas de carácter leve (frente a las 48 del curso anterior). Así, el balance final arroja que frente a las 63 víctimas (mortales o no) que se contabilizaron entre los kilómetros 331 y 447 de la 232 entre diciembre del 2016 y junio del 2017, desde la puesta en marcha de esta medida se han registrado únicamente 13.

Sin accidentes de camiones

Según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, en los accidentes registrados desde la puesta en marcha de la medida restrictiva no se vio afectado ningún vehículo pesado cuando, un año antes, estuvieron implicados en el 30% de los que registraron víctimas mortales, en el 14,3% de los que se saldaron con heridos graves y en el 41,7% de los que sumaron heridos de carácter leve.

De manera paralela, el análisis también aborda cómo ha afectado la medida restrictiva a la seguridad vial en la AP-68 desde su implantación hasta el 11 de junio. En este caso los datos son muy similares a los de un año antes: no se registró ningún accidente de tráfico con víctimas mortales (tampoco entre diciembre del 2016 y junio del 2017) y hubo 14 accidentes con víctimas de los que 4 fueron graves y 18 leves. Un año antes se registraron más accidentes (16) pero las lesiones de los heridos fueron de menor gravedad (25 heridos de pronóstico leve).

Ayer, a preguntas de los periodistas, tanto el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, como el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, trasladaron su satisfacción por el funcionamiento del desvío del tráfico pesado a la AP-68. «Se ha reducido la siniestralidad, el número de accidentes, los muertos y los heridos», aseguró Cuevas, según informa Efe.