El desvío obligatorio a la AP-68 solo afectaráa los vehículos pesados de cuatro o más ejes Camiones y autocares circulan por la N-232 a su paso por Cenicero en un imagen de archivo. :: S. T. El convenio sacará 2.000 tráilers diarios de la N-232, por la que sí podrán circular camiones de tamaño pequeño y medio y la mayoría de autobuses ROBERTO GONZÁLEZ LASTRA LOGROÑO. Lunes, 2 octubre 2017, 23:53

Sí, pero no del todo. La letra menuda del convenio para la mejora de la seguridad en la N-232, rubricado el pasado viernes por el Consejo de Gobierno de La Rioja y pendiente de su entrada en vigor a través de un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros, desvela algunos detalles sobre los flujos de tráfico tanto en la carretera nacional como en la AP-68. Así, la principal novedad, que hasta ahora había pasado desapercibida, es que no todos los vehículos pesados serán desviados a la autopista, sino solo los pesados de cuatro o más ejes; es decir, la mayoría de autocares y los camiones de tamaño pequeño y medio seguirán circulando por la N-232.

«En todos los convenios de este tipo rubricados se ha hecho así, con los pesados de tipo 2, por ejemplo en Aragón o en Cataluña, en la AP-7, en la ronda de Gerona, y en esos casos se ha constatado una reducción de la siniestralidad del 75%. Aquí no se está engañando a nadie, estamos aplicando un convenio similar a los existentes en Cataluña y Aragón, con la diferencia en que en esta última no es obligatorio el desvío, lo que le hace perder efectividad», confirmaba, en declaraciones a Diario LA RIOJA, Carlos Cuevas, consejero de Fomento y Política Territorial, a la conclusión de su reunión en Madrid con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, con el que abordó la bonificación de peajes y las medidas para mejorar la movilidad en la N-232.

«Cuando se adopta una medida de esta naturaleza, que provocará que 2.000 vehículos pesados dejen de circular diariamente por la N-232, se hace con toda lógica y se hace para pesados 2, porque el resto de pesados, los menores por entendernos, normalmente no hacen trayectos de largo recorrido, sino de cercanías, comarcales o interregionales. Aquí de lo que se trata es de sacar de la N-232 todos esos camiones que hacen trayectos de largo recorrido y no necesitar parar en ningún municipio riojano», explicaba Cuevas, quien insistí en que «para ellos se hace este convenio que además les puede resultar rentable económicamente porque con la bonificación del 75% van a poder recorrer los 155 kilómetros entre Tudela y Zambrana de forma cómoda y segura y con menos gasto en combustible, neumáticos y combustible por 5 y pico euros en vez de 22».

Ya antes de comenzar la reunión en Fomento, los socialistas riojanos lanzaron la primera alerta. Su secretario general, Francisco Ocón, en una comparecencia junto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, advirtió rotundo: «Quitémonos de la cabeza que los camiones van a salir de la Nacional-232 porque en el protocolo sólo aparecen los de tipo dos, los que tienen más de cuatro ejes, los camiones y autobuses de tipo uno seguirán circulando».

«Vacío y mentiroso»

Tras calificar el protocolo de «vacío» y «mentiroso», Ocón denunció que «el Gobierno de Ceniceros está ausente, no existen las reivindicaciones y, por tanto, La Rioja no existe». El líder socialista riojano añadió que «los riojanos tendrán que pagar por unas medidas de gratuidad 150 millones hasta el 2026 de una autopista que ya tendría que haber sido liberada hace seis años, pero en la que el Gobierno riojano, prefirió beneficiar a la empresa». Ocón no olvidó recordar que «inicialmente Fomento iba a pagar el 60% del coste del desvío, pero ahora será el Gobierno de La Rioja quien asuma ese porcentaje». «El negocio es redondo», ironizó.

En el mismo sentido, Podemos aseveró que «el PP firma el convenio para el desvío de camiones a la AP-68 que beneficiará a la concesionaria y la pagarán los riojanos».

Consultado por la críticas de la oposición, Cuevas avanzó que «me gustaría no entrar en el debate más político, pero desgraciadamente el PSOE muchas veces nos lleva a esta cosas. En Aragón existe un convenio de una naturaleza similar y lo rubricó un Gobierno del Partido Socialista». No obstante, el consejero volvió a defender las razones del incremento de la aportación al recordar que «La Rioja, efectivamente iba a aportar el 40% en un principio, pero en todos estos meses de negociaciones lo que hemos hecho es ampliar el recorrido desde los 115 kilómetros hasta los 155, porque desde reclamamos que en vez de utilizar las salidas de Haro y Alfaro se utilizasen las de Tudela y Zambrana. Además, nos mostramos dispuestos a reconsiderar ese límite si se contemplaban otra serie de mejoras, como así ha sido, al mostrarse dispuesto Fomento a impulsar en breve la mitad del enlace pendiente de la salida 14 de la AP-68 hacia Lodosa y Pradejón y algunas otras cuestiones del protocolo rubricado en su día por el presidente José Ignacio Ceniceros y el ministro Íñigo de la Serna». «Todo ello provocó el incremento de nuestra aportación del 40 al 60%», 900.000 de los 1,356 millones anuales».