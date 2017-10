Los desvelos de la Formación Profesional Un grupo de jóvenes durante la velada que compartieron en La Laboral para conseguir una plaza en FP. :: psoe El PSOE denuncia «caos y mala gestión de Educación» y desde la Consejería se apunta que son «casos muy concretos» y que el año que viene no se repetirán estas escenasNumerosos alumnos acampan en varios IES de Logroño para lograr alguna de las plazas vacantes LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Viernes, 6 octubre 2017, 00:42

Estudiar un ciclo de FP -más bien conseguir una plaza para poder estudiar- en ocasiones exige un esfuerzo extra. No es tan fácil como acudir al centro correspondiente y presentar la documentación pertinente. Sobre todo si, por ejemplo, el candidato no cumplía en su momento los requisitos, se le olvidó presentar la documentación en los plazos ordinario y extraordinario de matriculación o si, en el último minuto, decide un cambio de rumbo en su formación académica.

En esos casos, ya con las primeras clases impartidas, la única opción que tienen quienes quieren acceder a un curso de Formación Profesional es, primero cruzar los dedos para que haya plazas vacantes en el ciclo correspondiente y, después, ser el primero en llegar a la ventanilla del centro educativo en el que se quiera matricular.

Esa vía, la de la espera casi eterna, es la única. No hay alternativa posible. No cuentan expedientes, títulos, formación previa... sólo el puesto en la fila. Como en la charcutería, pero sin números. Así, la noche del martes al miércoles fue anormalmente intensa en los accesos a los IES La Laboral, Comercio y Jesuitas, en donde 'durmieron' numerosos alumnos. Querían hacer suya alguna de las vacantes de los ciclos y decidieron pasar la noche junto a la puerta de los centros. No todos consiguieron su objetivo...

La escena no es nueva. El año pasado, por ejemplo, una familia estuvo acampada un día y medio en las puertas del Paula Montalt, en la calle Portillejo, para un ciclo formativo de Farmacia. Días antes la escena se había repetido en el IES Batalla de Clavijo.

Desde el PSOE, su secretaria de Educación, Teresa Villuendas, denunció ayer que esa realidad demuestra «el caos y la mala gestión» de Educación. «La opción a obtener plaza se convierte en una carrera contra el reloj con un requisito indispensable, ser los primeros en llegar a la oficina del centro», dijo Villuendas, que exigió al Ejecutivo regional que regule «adecuadamente este sistema».

Miguel Ángel Fernández, director general de Educación, además de negar las acusaciones, cree que será el último año con esperas similares. Son «casos muy concretos y muy aislados en algún ciclo formativo», reconoció. «Esto habla de la demanda de la FP, pero es algo que queremos evitar. El próximo curso no se producirán estas escenas al adelantar a junio la convocatoria de septiembre y la reordenación del proceso de admisión en Formación Profesional».