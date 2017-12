«Hay que destruir de la mente colectiva la barrera de los 65 años para la jubilación» José Antonio Herce, protagonista hoy en Logroño. :: D. Vasco El experto del BBVA, que ofrece hoy una charla en Franco Españolas, avisa de que «las pensiones del siglo XXI no serán como las del XX y cuanto antes lo asimilemos, mejor» José Antonio Herce Economista A. GIL LOGROÑO. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:27

El economista riojano José Antonio Herce, presidente del consejo de expertos del Instituto BBVA de pensiones, presenta hoy en Bodegas Franco Españolas la conferencia 'El futuro de las pensiones: entre la longevidad extrema y la robotización', en una jornada organizada por Diario LA RIOJA y BBVA. Herce habla desde el conocimiento pero, sobre todo, desde la sensatez: «Las pensiones del siglo XXI no serán como las del XX y cuanto antes lo asimilemos, mejor».

El experto pondrá sobre la mesa dos cuestiones básicas que deberían hacer reflexionar tanto al pensionista como al cotizante, como son la longevidad y la robotización: «Cuando se creó la Seguridad Social, la edad media de jubilación eran los 65 años, como ahora, pero se inventó hace 130 años». «En segundo lugar -continúa-, está la robotización, que es un fenómeno que ya está sucediendo: se va a automatizar absolutamente todo y deberíamos plantearnos qué hacemos con las cotizaciones, con la sustitución de trabajadores, con las rentas mínimas...».

ESCENARIOS BBVA uEl futuro de las pensiones entre la longevidad extrema y la robotización. Jornada con José Antonio Herce, presidente del consejo de expertos del instituto BBVA de Pensiones, organizada por Diario LA RIOJA uHoy a las 10 horas . En Bodegas Franco Españolas. Aforo limitado y por confirmación 941 299179

En todo caso, José Antonio Herce no cree que el futuro sea sombrío en este sentido: «Mientras la edad de jubilación sigue siendo la misma que hace un siglo, la esperanza de vida se ha más que duplicado». Así, el economista lanza una reflexión sobre los jóvenes: «No me extraña que estén muy enfadados con los viejos; les estamos hundiendo la vida con el paro y la explotación laboral y pretendemos que nos paguen también las pensiones». «Nadie quiere entender -agrega- que cada año que pasa vivimos dos meses y medio más pero todo esto, que es maravilloso, tiene consecuencias 'fastidiosillas' que hay que asumir».

El experto tiene claro que, sí o sí, la solución pasa por retrasar la edad de jubilación: «Nos negamos a ampliar la edad sólo dos años cuando nuestros hijos van a vivir más de cien; ningún sistema puede pagar 35 años de jubilación cuando has cotizado 30». En este sentido, Herce aboga por «destruir cuanto antes la barrera de los 65 años: hay que sacarla de la mente de la gente y también de los legisladores».

El economista es consciente de que las pensiones, con el retorno de la inflación, vuelven a ser actualidad: «Con la crisis eran las únicas rentas en España que ganaban poder adquisitivo y nadie se quejaba, pero ahora empieza a ser doloroso porque viene una 'ristra' de años muy larga de pérdida de capacidad adquisitiva...». A juicio de Herce, la última reforma de las pensiones es la única, aunque insuficiente si no se alarga le edad activa, garantía de sostenibilidad del sistema, pero también cree que no hay que rasgarse las vestiduras: «Jubilarse a los 70 años, con la esperanza de vida actual, no es dramático; aquí también hay que cambiar la mentalidad y ahorrar para uno mismo y no para los hijos». «A los hijos -añade-, les pegamos los estudios y la preocupación debe ser ahorrar para nuestros flujos de renta complementarios». En este sentido, asegura que «no es necesario tanto capital para completar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones: sólo con la tercera parte del patrimonio inmobiliario de un jubilado medio actual se podría cubrir dicha pérdida».