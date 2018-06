Desinformación sobre cómo pedir la gratuidad de los libros Directores de centros se quejan de que no pueden resolver la avalancha de dudas de los padres, pues desconocen el proceso PILAR HIDALGO Martes, 26 junio 2018, 11:35

Llamadas y más llamadas, padres que se acercaron en persona a preguntar a los colegios... Directores de centros escolares de La Rioja denunciaron ayer la «desinformación» sobre el procedimiento para solicitar la gratuidad de los libros de texto para el próximo curso.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, avanzó el pasado viernes al término del Consejo de Gobierno que «a partir de la próxima semana» las familias de los alumnos de 3º y 5º de Primaria y de 1º de FP Básica estarían en disposición de pedir el 'cheque libro' que les facilitarían los centros. Este documento hay que canjearlo por los manuales de estudio en las librerías o establecimientos autorizados. Por su parte, el resto de los niveles educativos obligatorios (al no estar todavía aprobada de forma definitiva la Ley) no se incorporará por ahora al programa. Así, el Gobierno de La Rioja seguirá facilitando para el año lectivo 2018/2019 ayudas económicas para la adquisición de los libros, cuyas cuantías dependerán de la renta per cápita familiar.

«La noticia salió la pasada semana y, como no hay plazos indicados más allá de que las solicitudes se podrán registrar 'a partir de la próxima semana' (o sea, de ésta), muchos padres han entendido que el proceso comenzaba este lunes (por ayer)», explicó el responsable de un colegio de la capital riojana. Así, aseguró que llevaba al teléfono desde primera hora o atendiendo familias de forma presencial.

«Pero carecemos de documentación que darles ni de información que transmitirles porque desconocemos el procedimiento», lamentó.

Por lo pronto, señaló que en la Plataforma RACIMA apareció ayer una pestaña para proceder a la solicitud de la gratuidad de los libros de texto, pero que ésta no se encuentra activa. Aseveró que tal avalancha de peticiones de información les está generando un serio trastorno porque «casi ningún colegio cuenta con administrativos y tenemos tareas administrativas de fin de curso pendientes de realizar».

Embrollo

El director general de Educación, Miguel Ángel Fernández, consideró que la información transmitida por el titular de Educación fue «correcta» y achacó el embrollo a que los ciudadanos «hayan podido entender que se aprobó la convocatoria de ayudas, y no la orden».

En este sentido, Fernández remarcó que el pasado viernes se ratificó la orden de gratuidad y los sistemas de ayudas y que, durante esta semana, «se aprobará la convocatoria que explicitará los aspectos concretos de cómo funcionará este año». «Entonces empezarán a contar los plazos», indicó.

Fernández precisó que el BOR publicará la resolución de la convocatoria mañana o este viernes y que su entrada en vigor será «inmediata». La Consejería mantiene hoy una reunión con los centros públicos y concertados riojanos para detallarles las novedades que recoge la orden e informarles de los pormenores de la presente convocatoria.