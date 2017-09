«No descartamos un colegio público para Los Lirios pero hay que relativizar eso de tener un colegio a la puerta de casa»

7 de septiembre. Vuelta al cole. Y tal vez por eso es el mejor momento para repasar el puñado de novedades que se estrenarán en el nuevo curso escolar. El consejero de Educación, Alberto Galiana, ofrece los detalles del año escolar.

-El bilingüismo debuta a lo grande este curso. Aparca su carácter experimental y se consolida. 16 centros (5 públicos y 11 concertados) se suman a la convocatoria. Llama la atención la abultada presencia de concertados cuando en la red pública estudian 2 de cada 3 niños.

-Obedece a muchos factores. Y el fundamental es la capacidad de los concertados para contratar personas con el perfil bilingüe a diferencia del sistema público de selección funcionarial que, a día de hoy, en toda España, no permite elegir profesionales con el nivel mínimo B2 como requisito. La flexibilización y los nuevos requisitos del profesorado tienen que ser un elemento sustancial en el 'pacto educativo'. No se puede seguir seleccionando profesorado como hace treinta años para un sistema que ha cambiado radicalmente. Y, en ese sentido, los centros concertados, dada su naturaleza jurídica y su sistema de selección de profesores, son más flexibles y durante unos años han podido generar una cantera docente que le permite cumplir los requisitos de la orden, que, por cierto, son los mismos para todos.

-Algún sindicato se preguntaba si no sería mejor ofertar más horas de inglés con clases reducidas que impartir asignaturas en inglés porque cuántas ciencias naturales (por ejemplo) van a aprender los niños si se comunica en inglés.

-Estas críticas son un cliché que están en boca de muchos pero se alejan bastante de la realidad. La experiencia de otras comunidades y de otros países demuestra que la enseñanza bilingüe desde Infantil favorece el aprendizaje natural y sin pérdida de conocimiento sustancial en cualquier asignatura. Las investigaciones insisten en que la plasticidad cerebral en esas edades permite la absorción rápida y además inclusiva. La experiencia que tenemos en los centros que han venido desarrollando hasta ahora el bilingüismo es de total normalidad. Es el camino bueno.

Más Apuesta por los colegios rurales

-La otra 'estrella' del curso escolar es la desaparición de la convocatoria de septiembre, trasladada a junio. ¿Puede un chaval levantar en dos semanas una asignatura con la que no ha podido en 9 meses?

-Esta medida no es exclusiva de La Rioja. Este curso se implanta en Madrid, Castilla y León y se desarrolla con buenos resultados en el País Vasco. De acuerdo a los datos de otras comunidades y de otros países y nuestra experiencia en Bachillerato, los resultados académicos, como poco, son neutros; pero ofrecen algunas mejorías desde el punto de vista de la evaluación continua. Durante el mes de junio los docentes que son sus profesores van a estar ahí y es un factor muy importante. En verano se produce una desconexión con el centro y el profesorado de referencia y entendemos que cuando el centro y los docentes en su conjunto están volcados en la recuperación de esos chavales, el rendimiento es de alta potencialidad. No cabe duda de que también tiene beneficios en la organización de los centros. Permite que en julio casi esté todo definido y facilita que en septiembre todo pueda empezar antes.

-Las ofertas de empleo público (OPE) del 2017 y 2018 tendrán sus pruebas en el 2018. La OPE del 2017 está prácticamente concretada, ¿cómo va la del 2018?

-Con respecto a la del 2017, la Consejería ya ofreció sus diferentes cuerpos administrativos para la selección pero los sindicatos no han querido todavía dar su luz verde a esa propuesta por cuanto esperan que la OPE derivada de ese proceso de reducción de interinos a nivel del Estado se concrete en alguna facilidad respecto a las convocatorias ordinarias. Entendemos que eso no es una buena política. No se trata de tener más fácil el acceso sino de quién es el mejor. Creo que es bastante incoherente decir, por un lado, que interesa saber cuanto antes las especialidades para que los aspirantes se preparen (que es lo que queremos) y a la vez defender que se retrasen lo más posible para ver cuánto de fácil es.

-Habla usted de un máster de FP.

-Forma parte de nuestra estrategia y la de España de prestigiar la FP y de considerarla una enseñanza equiparable a cualquier otra, incluida la universitaria. No hay que establecer una jerarquía entre enseñanza universitaria o profesional. Son distintas. Y lo que pretendemos es establecer puentes. Hay comunidades como el País Vasco (y nos gustaría trabajar en esa línea) que establecen cada vez más puentes entre la FP y la Universidad, de manera que se puedan convalidar créditos... Respecto a ese máster que, en el fondo se llama curso de especialización y que ya lo contempla la ley, está todavía en fase muy temprana y no se podrá introducir de forma inmediata. Pero queremos evidenciar que puede haber un conocimiento superior en FP, que a la vez no pierda su carácter práctico pero tire mediante su conocimiento y el valor añadido que pueda aportar, de todo el sistema de FP y contribuya a su prestigio, y siempre esté muy vinculado al ámbito empresarial. Estamos negociando para ver cómo se desarrolla. Queremos ser una de las primeras comunidades en las que se implante. Con ello buscamos la excelencia académica.

-¿Habrá colegio público en Los Lirios? Hay un mandato del Parlamento regional para su construcción. Estos días, además, ha saltado la noticia de que una cooperativa de profesores parece querer impulsar una iniciativa privada allí...

-La información que tenemos de esa cooperativa es bastante parca. Es un proyecto embrionario que habrá que estudiar en profundidad si encaja o no. Respecto al colegio público, hay que seguir haciendo un seguimiento de las necesidades de escolarización de la zona, que son muy volátiles. Hay que olvidarse de esa insistencia de que sólo la cercanía es el factor preponderante en la elección de un centro. Yo creo que los proyectos bilingües o los relacionados con tecnologías, etc. pesan cada vez más en la elección de los padres. Y ahora mismo en una ciudad como Logroño, creo que hay que relativizar eso de que tengamos que tener todos un colegio a la puerta de casa. Lo importante es que tengamos buenos colegios, buenos medios de transporte urbano y accesibilidad a una pluralidad que encaje mejor a los intereses de la familia y que forme a los chavales de la mejor manera. No abandonamos ninguna posibilidad de que en Los Lirios haya un colegio pero hay que hacer un análisis serio y sosegado. Sí hay un mandato del Parlamento, pero como todo mandato, está sujeto a un análisis permanente y de consenso. Las decisiones en educación no deben ser precipitadas.