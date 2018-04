«Las dos derechas vetan la justicia a las víctimas del franquismo», acusa el PSOE Victoria de Pablo y Andrés Perelló, ayer en la sede socialista. :: Juan Marín Andrés Perelló, miembro de la Ejecutiva Federal socialista, advierte a PP y Ciudadanos de que «tarde o temprano saldrá hasta el último muerto de las fosas» R. G. LASTRA LOGROÑO. Jueves, 26 abril 2018, 23:45

«No se puede construir una nación con el recorte de las libertades y el olvido». El secretario del Área de Justicia y Nuevos Derechos de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Perelló, denunció ayer en Logroño que las «dos derechas de España mantienen vetada en el Congreso la Ley de Memoria Histórica». Acompañado en su comparecencia en la sede socialista logroñesa por Victoria de Pablo, secretaria del Área de Justicia, nuevos derechos y memoria histórica del PSOE de La Rioja, Perelló advirtió de que «el camino es largo, pero se ha iniciado ya y no estamos cansados ni vamos a cejar en nuestro empeño; tarde o temprano saldrá hasta el último muerto de las fosas».

Tras recordar que «estamos pidiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición», el dirigente socialista consideró que «el veto por parte del PP y su compañero de baile, Ciudadanos, representa que no quieren justicia, no quieren verdad, no quieren reparación y me van a permitir que ponga en duda si a alguno le daría igual o no la repetición». Frente a ello, reiteró, «nosotros vamos a llevar adelante la Ley de Memoria Histórica, ahora o después con el cambio de Gobierno, porque no se puede seguir siendo una nación decente teniendo 114.226 desaparecidos y represaliados en las cunetas y fosas comunes».

En este sentido, Perelló advirtió de que «el PP presenta un encefalograma plano en todos los territorios del Estado porque es un partido totalmente agotado y lastrado por la corrupción. Incluso aquí en La Rioja, porque también pasó por la lavandería de Génova», señaló en referencia a la nueva sede popular logroñesa y los 200.000 euros de los papeles de Bárcenas.

LAS FRASESVictoria de Pablo Secretaria de Justicia del PSOE La Rioja «Los riojanos también están hartos del bloqueo de las políticas del PP, hundido en sus fangos»Andrés Perelló Secretario de Justicia del PSOE «Como nos hemos quedado sin terroristas auténticos, se dedica a juzgar tuiteros y titiriteros»

«Hay un simulacro de Gobierno», sentenció el miembro de la Ejecutiva Federal que insistió en «la regresión en derechos y libertades que sufre España». «Como nos hemos quedado sin terroristas auténticos, porque ETA ha anunciado que se va a disolver, pues se dedica a juzgar caricatos, tuiteros, titiriteros y bromistas», remachó.

Un juez más de lo Penal

Perelló y Victoria de Pablo, que comparecieron tras las reuniones mantenidas el miércoles con asociaciones del mundo de la judicatura, jueces, fiscales, letrados, junta de personal y la asociación 'La Barranca', encuentros similares a los mantenidos por el PSOE en la sede de Ferraz, prosiguieron su demoledor diagnóstico: «Los riojanos tienen el mismo hartazgo que el resto de los españoles por el bloqueo de las políticas del PP, hundido en sus fangos», aseveró la dirigente socialista riojana.

Perelló volvió a apuntar a un blanco concreto antes de lanzar otra andanada, en este caso contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien acusó de «desidia» y de no tener «ni una idea de la Justicia ni de la reforma que ésta necesita». Y prosiguió: «Gobierna a golpe de encuestas y, como la situación de la Justicia solo le preocupa al 4% de los españoles, decide no hacer nada», remató, para ejemplificar esa desidia con la situación de La Rioja: «Con un solo juez más de lo Penal tendríamos los problemas de la administración de justicia riojana resueltos y por eso vamos a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que a La Rioja se le dote de ese juez de lo Penal».