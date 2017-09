Denuncian la destrucción de riberas en Camprovín

Amigos de la Tierra-La Rioja criticó ayer «la destrucción» de las riberas del Najerilla en Camprovín. Según aseguró haber comprobado, se está realizando «una importantísima alteración de las riberas» del río. «Se trata de una serie de movimientos de tierras o más bien de gravas para construir una defensa que impida la inundación de una zona cercana a las riberas del Najerilla», explicó. De acuerdo con su documentación, «esta obra no cuenta con las oportunas licencias, dado que no ha sido expuesta al público en la Comisión que trata las obras en suelo no urbanizable en La Rioja, y creemos que tampoco lo ha sido en la Confederación Hidrográfica del Ebro». Es una obra «que tiene un importante impacto medioambiental, dado que hay presencia de visón europeo, una especie en peligro de extinción».