Denunciados 19 camioneros por circular por la N-232 el fin de semana 01:07 El sábado entró en vigor la obligatoriedad de circulación de vehículos pesados con más de cuatro ejes por la autopista AP-68 LA RIOJA Lunes, 4 diciembre 2017, 18:35

La Guardia Civil ha impuesto 19 denuncias a conductores de vehículos pesados con más de cuatro ejes que circulaban por la carretera N-232 durante el pasado fin de semana, 2 y 3 de diciembre, ha informado la jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga.

Ha recordado que el pasado sábado, 2 de diciembre, entró en vigor la obligatoriedad de circulación de vehículos pesados con más de cuatro ejes por la autopista AP-68, en lugar de por la carretera nacional N-232, según informa Efe.

Zúñiga ha indicado que, a pesar de los carteles informativos que se han colocado en ambas carreteras y de la publicación de esta obligatoriedad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Guardia Civil ha localizado a muchos transportistas "despistados" en zonas de descanso y en circulación por la N-232.

Las sanciones de estas denuncias, que recaen sobre el conductor, son de 200 euros, pero con un pago reducido se quedan en 100, ha detallado Zúñiga, quien ha destacado que "la idea es seguir reforzando, sobre todo en estos días venideros, la vigilancia en la N-232".

Fin de semana intenso

Ha precisado que la Jefatura Provincial de Tráfico se ha mantenido en contacto con la Guardia Civil durante todo el fin de semana, ya que este se avecinaba "intenso", tanto por las condiciones climatológicas, como por la reciente entrada en vigor de esta restricción. "Sobre todo, se ha informado a los conductores de estos vehículos pesados de esa obligatoriedad, pero se ha ido mirando caso por caso, viendo la hoja de ruta y los lugares de entrega", ha señalado.

Estas denuncias representan "un mínimo dentro de lo que ha sido el sistema de información a los transportistas", ya que el número de avisos ha sido muy superior al de multas, ha asegurado.

La Jefatura Provincial de Tráfico ha insistido en el uso del sentido común a la Guardia Civil, cuyos agentes han dialogado con los conductores de los vehículos para ver "hasta qué punto podían conocer o no" la restricción, ha destacado. Ha subrayado que "hay mucho transporte a nivel nacional" en esta carretera, por lo que, por ejemplo, hasta que un conductor gallego no se encuentra con el primer cartel dentro de la N-232, quizá no conoce la nueva restricción.