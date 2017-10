Denuncia por la falta de personal en la estación de trenes de Logroño Viajeros a la espera del paso de un convoy en la estación de Logroño. / Miguel Herreros El sindicato ferroviaro de la CGT explica en un comunicado que en septiembre ha faltado personal de circulación en el turno de noche LA RIOJA Logroño Miércoles, 4 octubre 2017, 13:40

El sindicato ferroviario de la CGT (SFF-CGT) denuncia en un comunicado la falta de personal en la estación de ferrocarriles de Logroño.

La nota precisa que a lo largo del mes de septiembre ha faltado "de manera sistemática" personal de circulación, especialmente en el turno de noche. Desde el sindictado denuncian la "falta de previsión y de organización de la Jefatura así como la falta de responsabilidad en materia de regularidad y seguridad" en la estación.

Relata el sindicato que han intentado ponerse en comunicación con la Jefatura para trasladarles la problemática "sin encontrar respuestas" y precisan que "las variaciones de turno impuestas a la plantilla "han derivado en bajas médicas y en carencias en el servicio", explican.

Por último, el sindicato ferroviario ha solicitado una reuni´on con el Ayuntamiento de Logroño para traladar la problemática e intenta buscar una solución bajo el argumento de que "Logroño no merece un servicio en precario", no sin antes advertir que de no sobsanarse este problema, el sindicato iniciaría acciones jurídicas y sindicales.