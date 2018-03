«Dentro del mapa estatal de libertad de enseñanza, La Rioja es como un oasis» Jesús Muñoz de Priego, ayer, en Logroño. :: juan marín Jesús Muñoz de Priego Abogado experto en Derecho Educativo «No se trata de defender uno u otro modelo educativo, sino de permitir que sean los padres los que elijan la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos», apunta C. NEVOT LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:14

Experto en Derecho educativo, Jesús Muñoz de Priego presentó ayer en Logroño la iniciativa 'enLibertad', en el marco de una charla organizada por Escuelas Católicas La Rioja. Una propuesta que tiene como objetivo concienciar a las comunidades educativas y a la sociedad en general sobre el valor de una oferta de educación dotada de ideario propio y financiada con fondos públicos, que actualmente está sufriendo los embates de numerosas amenazas.

- Habla de amenazas a la libertad de enseñanza ¿cuáles son?

- Hoy en día hay cuatro elementos de restricción. Por un lado, una normativa que está basada en el tándem LODE-reglamento de concierto, que sigue en vigor. Por otro lado, una aplicación de esa normativa aún más reduccionista, tanto desde un punto de vista cuantitativo, porque se produce disminución de unidades concertadas en beneficio de unidades públicas aun cuando puede que no exista demanda, pero también desde el punto de vista cualitativo porque se está llegando a una cierta publicitación del centro concertado, es decir, se le da idéntico tratamiento, lo que no permite el desarrollo del elemento singular y diferencial del centro concertado, que es el ideario. El tercer elemento restrictivo, son los mantras ideológicos, los prejuicios sobre si es elitista o sobre si selecciona al alumnado y esto no se corresponde con la realidad. El cuarto elemento de restricción de la libertad de enseñanza viene por parte de algunos partidos políticos que, de manera explícita, apuestan por una escuela pública y única.

- ¿Cómo es el modelo de La Rioja?

- Dentro del panorama estatal que hay de libertad de enseñanza podríamos calificar a La Rioja como un oasis. Por ejemplo, el consejero de Educación, ante los que le acusan de que apoya a la concertada, está claro que él no hace un apoyo de la concertada, sino de la libertad de enseñanza. Son los padres los que eligen el tipo de educación que quieren para sus hijos y eso es lo que defendemos, no se trata de defender uno u otro modelo educativo, sino de permitir que sean los padres los que elijan el modelo de educación que quieren para sus hijos, la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos. Los padres son los primeros y los últimos responsables de la educación de sus hijos y eso no debe serles sustraído ni siquiera por las administraciones públicas.

- Precisamente, el Constitucional debate avalar o no el que los centros que segregan por sexos pueden recibir fondos públicos

- Me parece un elemento más dentro de la libertad de enseñanza, es decir, los centros que hacen educación diferenciada tienen una opción pedagógica que se puede compartir o no, pero nadie se lo impone, lo que se permite es la posibilidad de que los padres la elijan.

- El próximo curso comenzará a impartirse en las aulas de La Rioja y de otras comunidades la religión islámica ¿qué opina?

- Me parece que es un ejercicio más de la libertad de enseñanza. En una entrevista -publicada ayer en las páginas de este diario- la secretaria de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo, decía que ellos apostaban por la escuela pública laica y esta no es neutra. La opción por la laicidad es una opción explícita, tan extensa como la de la confesionalidad.