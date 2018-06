Demostración de orgullo en Logroño 00:58 Gemma benito Uno de los objetivos de la marcha y los actos LGTBI+ de esta edición es ampliar su radio de acción más allá de la capital LA RIOJA Sábado, 23 junio 2018, 21:11

La manifestación LGTBI+ organizada para hoy por Marea Arcoiris está recorriendo en estos momentos las calles de Logroño. Con mucho color, mucha alegría, proclamas reivindicativas y un gran tractor también como protagonista, han caminado al son de una batucada, que anima el ambiente allí por donde pasan.

La marcha ha comenzado en la plaza del Mercado, donde los miembros de K-Boom Percusión han amenizado la espera hasta el comienzo de la manifestación. Esta noche, además, habrá una fiesta 'Orgullo party Norma'. Uno de los objetivos de esta edición es ampliar su radio de acción más allá de la capital.

Actos para los próximos días

Miércoles 27 de junio

19:30h DINÁMICAS LGTBI+ y Trabajo de Campo.

Sala Sendero (C/ Delicias, 8) Arnedo.

Jueves 28 de junio

20:00h CONMEMORACIÓN CALLEJERA DE LA REVUELTA (STONEWALL INN, 1969)

Plaza de la Diversidad (C/ Portales con C/ Once de Junio) Logroño.

-Del 10 al 28 de junio en la Casa del Libro EXPOSICIÓN fotográfica: Cultura LGTBI+ (C/ Doctores Castroviejo, 19) Logroño

-Del 18 al 28 de junio EXPOSICIÓN de libros LGTBI+ en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (C/ Piscinas, 1) Logroño