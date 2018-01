«Hay demandantes de alquiler, pero no existe mercado»

Los riojanos quieren comprar vivienda, de hecho hay oferta de venta, pero la mayoría tiene que cambiar de planes y pensar en alquilar ya que no tiene capacidad para hacer frente a los compromisos económicos que supone la adquisición de un inmueble. El problema es que esa oferta de venta no se reconvierte en oferta de alquiler, al tiempo que el parque de demandantes de alquiler crece exponencialmente. La poca oferta que hay se cubre y el mercado no es capaz de satisfacer toda la demanda generada. Así lo explica en esta entrevista el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de La Rioja, Santiago Baena.

-¿Qué es lo que está provocando la situación actual?

-Aunque los precios de venta de vivienda han bajado de forma notoria desde el 2008, ¿quién puede hoy comprar? Sólo quien, además de capacidad de pago, tenga un cierto ahorro del 20% o 30% del valor de la propiedad. Sin embargo, las entidades financieras son bastante más limitadas a la hora de dar crédito, algo que igual deberían haberse aplicado antes de la crisis del 2008. El caso es que, por mucho que se levante el empleo, que todavía no se ha levantado, el que se está creando es precario, inestable y con salarios bajos. No hay, por tanto, capacidad de compra. Pero la cuestión es que como se necesita vivir los ojos se vuelcan en el alquiler. Sin embargo, los propietarios que ponen pisos a la venta prefieren no hacer nada con ellos en lugar de sacarlos al alquiler. No hay mercado para cubrir la demanda.

-¿Y por qué no lo hacen? Conseguirían una rentabilidad...

-Sí, pero tienen miedo por experiencias ajenas que conocen y sospechan que les pudiera ocurrir a ellos: que te dejen el piso destrozado, que no te paguen las mensualidades, que no haya forma de desalojarles en caso de impagos, etcétera....

-¿No tienen un paraguas jurídico que les proteja?

-Entre comillas sí tienen una seguridad. Pero la realidad es que resulta muy complicado echar al inquilino que no paga, cobrarle lo que debe y, en bastantes ocasiones, reclamarle los desperfectos ocasionados, ya que detrás de muchos de los que no pagan está la insolvencia. Y luego hay temas mucho más lamentables cuando quienes se te meten son okupas. Yo me he encontrado dos situaciones , y en las dos, curiosamente, me han invocado algo que no existe: la ley del okupa que, en resumen, consiste en que todo es de todos, esa propiedad está vacía y mi familia y yo no debemos estar en la calle. Le puedo asegurar que, además, existen auténticos profesionales del 'alquilo y no pago ni un euro': se meten en un sitio, están seis o siete meses. No pagan y sólo se van cuando les da la gana. A veces, incluso cobrando del propietario, porque con toda su cara le piden un dinero para irse y el propietario se lo da harto de ellos y para acabar con el problema.

-¿Los propietarios consideran que se protege más al inquilino? ¿Es un problema de lentitud de la Justicia?

-El sistema jurídico español es un sistema garantista que siempre apoya al más débil y en el caso que nos ocupa, supuestamente el más débil es el inquilino cuando eso posiblemente sea una torcida interpretación de las cosas. ¿Y el propietario? ¿Dónde queda? Las garantías judiciales, las garantías procedimentales y las garantías constitucionales deben ser respetadas. Y, respecto a los juzgados, por mi experiencia le puedo decir que trabajan a degüello, pero están saturados.

-La sobredemanda del alquiler necesariamente habrá elevado el precio del mercado.

-Sí, las rentas, al haber poca oferta, se han incrementado. Pero, insisto, no es una cuestión de precios de alquiler elevado. Es que no hay propiedades en alquiler en La Rioja. Nuestra comunidad no se caracteriza por tener un mercado de viviendas en alquiler estable como lo hay en otros lugares, como pueden ser la costa mediterránea, Madrid o Bilbao.

-¿Es un exceso afirmar que la oferta de alquiler de viviendas en La Rioja ya está consumida?

-En absoluto. Las cifras así lo indican y lo están demostrando constantemente. Hay demandantes de alquiler, pero no hay mercado.