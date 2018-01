La Delegación del Gobierno solicita explicaciones por el caos en la AP-68 AP-68. Imagen de la autopista, antes de llegar a Haro, completamente colapsada. :: / MARTÍN OCHOA Bretón, a quien el PSOE exigió que diese la cara, reclama un informe a la concesionaria sobre las incidencias registradas el sábado y sobre cómo se actuó para resolverlas JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 9 enero 2018, 09:49

La Delegación del Gobierno en La Rioja solicitó ayer un informe a la concesionaria de la AP-68 sobre las incidencias que se produjeron en la Autopista Vasco-Aragonesa el pasado sábado debido al temporal de nieve y sobre cómo se actuó para la resolución de los problemas que mantuvieron a centenares de vehículos atrapados durante casi diez horas camino de Logroño.

La petición de explicaciones a la empresa Avasa llegan después de que Fomento ya anunciase la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6 (Iberpistas, del grupo Abertis al igual que Avasa) por el caos vivido, aún de mayores dimensiones, en la autopista del Noroeste cerca de Madrid. A primera hora, el PSOE de La Rioja ya había exigido al delegado del Gobierno, Alberto Bretón, que diese la cara ante «una gestión, por parte del PP, que hizo que tanto la AP-68 como la A-12 se convirtiesen en una ratonera»

Reclame usted

Acciones iniciadas OCU La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha una acción judicial colectiva para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada en las carreteras españolas durante la tarde y noche del 6 de enero puedan recibir una indemnización por los daños sufridos. Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán ha iniciado una actuación de oficio para aclarar el origen de la responsabilidad de tales colapsos -de momento en la AP-6 y en la A-6-. A quién y cómo reclamar Según el tipo de vía A la concesionaria, en primer lugar, y a Fomento, como subsidiaria, en caso de 'atasco' en autopista -como la AP-68-; y a Fomento en caso de otras carreteras nacionales o sin peaje -como la A-12-. Qué se puede reclamar OCU recomienda a los usuarios afectados que reclamen tanto los daños materiales sufridos, demostrables objetivamente, como los morales, que en la mayoría de los casos fueron los más graves. Precedentes Casos anteriores AP-1 en Burgos (febrero de 2004) y AP-66 en León-Asturias (diciembre de 2008). Los tribunales dieron la razón a los conductores afectados, mientras los expedientes abiertos por Fomento exculparon a las empresas concesionarias y quedaron en papel mojado.

«El dispositivo de vialidad invernal del Estado en La Rioja actuó en todo momento de forma organizada y coordinada», respondió la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, en la que destacaba «la labor y la eficacia de los efectivos de Fomento, Guardia Civil y Protección Civil» y achacaba el colapso del tráfico en ambos puntos de la red de carreteras del Estado «a la intensa nevada, a algunas salidas de vía de turismos y a vehículos pesados que quedaron cruzados impidiendo la rápida intervención de las quitanieves».

«Los conductores pudieron reanudar la marcha en el menor tiempo posible dentro de las circunstancias extraordinarias sobrevenidas, sin que, como en otros puntos del país, fuera necesaria la intervención de la UME», concluía su nota la Delegación, desde donde ayer su principal responsable, Alberto Bretón, rehusó hacer declaraciones a este periódico.

«El delegado del Gobierno en La Rioja tendrá que explicar a fondo por qué no se cortaron los accesos a la AP-68 y a la A-12», instó ayer el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento de La Rioja, Raúl Díaz, quien aseguró que «queremos ver sobre planos, sobre el papel, cuáles fueron los planes de emergencia que se activaron el pasado sábado y quién estaba al mando de su coordinación».

Los socialistas reclaman que el Gobierno de España abra expediente informativo a la AP-68 «como se ha hecho con la AP-6». Y es que, según recordaron, la Justicia «ha dejado claro» ya en sentencias «que una vez que accedes a una autopista no vale echarle la culpa ni al conductor ni a las circunstancias climatológicas ni a la presencia de muchos vehículos ni a la Administración, que sí tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y coordinar con ella las actuaciones necesarias para garantizar la circulación». En este sentido, tampoco Avasa, concesionaria de la AP-68, atendió ayer a los requerimiento de Diario LA RIOJA.

Por su parte, el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, sí contestó a este periódico respecto a la respuesta ofrecida al temporal. «Como consejero del Gobierno de La Rioja», señaló, «yo hablo de las carreteras que son de nuestra competencia y tengo que decir que el dispositivo de vialidad invernal ha trabajado a pleno rendimiento y ha funcionado con plena satisfacción». Cuevas destacó el «buen funcionamiento» del operativo en la red autonómica de carreteras durante el temporal aunque aseguró desconocer «la amplitud del expediente abierto por el Ministerio» en relación si se incluirá o no a la AP-68. Y es que los principales problemas no se registraron en las carreteras secundarias, sino en las principales, que son competencia del Estado.

«Entiendo que Fomento recabará información y obrará en consecuencia, pero habrá que verlo», añadía Cuevas, quien achacaba la situación vivida tanto en la autopista de peaje como en la A-12 a «todo un cúmulo de circunstancias» provocadas por una «intenta nevada, durante horas, de las que no se recuerdan». «No es que no haya efectivos o planificación, pero son situación complejas, en este caso de temporal generalizado que no siempre evolucionan como a uno le gustaría», concluía. «Cada Administración ejerce sus competencias, yo confío en que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero no seré yo quien le diga a nadie lo que hacer o cómo hacerlo».

Podemos, por su parte, arremetía contra la Consejería de Fomento -la de Cuevas- al entender que «hubo poca previsión y demasiada improvisación». La portavoz morada, Ana Carmen Sainz, se mostró muy crítica con los populares: «Cuando surgen los problemas se ven los resultados de las medidas paliativas del PP, cuando se privatizan autopistas o se recorta en el 112, o se escatima en policías y bomberos, pasa lo que tiene que pasar, lo que vimos el sábado y el domingo, media Rioja paralizada».

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, adelantó que hablará con sus compañeros en Madrid para preguntar, a nivel nacional, por lo sucedido en la AP-68 y, respecto a lo sufrido en la A-12, se cuestionó «si ha podido fallar la coordinación entre Administraciones»: Ministerio de Fomento, por un lado, y Consejerías (de Fomento e Interior), por el otro.