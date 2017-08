¿Viajas? No dejes la salud para el final Tener el calendario vacunal actualizado será útil cuando visites países tropicales y subtropicales UXUE JAUREGUI/B.M.Z. Logroño Jueves, 31 agosto 2017, 17:23

El hecho de hacer la maleta ya no es suficiente para viajar al extranjero; además es aconsejable tener el calendario vacunal actualizado; y es que en los últimos años ha incrementado el número de aventureros que viajan a países exóticos y, con ello, las probabilidades de contagio.

«Se aconseja que pidan cita mes o mes y medio antes de su viaje», recalca Carmen de Torre, responsable del Centro de Vacunación Internacional de La Rioja. Más vale hacerlo con antelación, ya que algunas de las vacunas exigen más de una dosis.

Pakistán, India, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Senegal, Colombia, Perú son algunos de los destinos tropicales más solicitados por los turistas que suben a un avión cuando tienen tiempo. Y en esos y otros destinos conviene extremar la precaución porque en ellos siguen estando presentes algunas enfermedades ya erradicadas en los países desarrollados.

En todo caso, será el médico quien indique el tratamiento preventivo más adecuado para cada paciente. «Las recomendaciones sanitarias que se dan siempre de forma individualizada», explica Carmen de Torre. No existen tablas de vacunas por país ni nada por el estilo ya que «el riesgo de una enfermedad varía por muchos factores».

Centro de Vacunación Internacional de La Rioja Dirección: C/ Pérez Galdós, 29. Logroño Teléfono: 941 75 92 28 / 82

Así, las medidas dependen del país o incluso la zona a la que se viaja, de la duración de la estancia, el tipo y también las características personales del viajero, por eso las revisiones se hacen de forma individual. Según De Torre, los datos confirman que los riojanos tienen una mayor concienciación cuando visitan un país extranjero y, sobre todo, a tropicales y subtropicales. Así, en el año 2016 el Centro de Vacunación riojano realizó 7.607 actuaciones, el 18% más que en el año anterior.

Comer y beber

Además de las vacunas, las autoridades sanitarias hacen hincapié en el precauciones a la hora de comer y beber. El propio Centro de Vacunación facilita un decálogo de consejos relacionados con la comida en países exóticos:

Comer con seguridad en países exóticos 1) Lavarse las manos con frecuencia, sobre todo antes y después de comer, manipular alimentos, ir al baño, etc. 2) Beba agua embotellada o debidamente tratada. Las bebidas calientes y refrescos embotellados son más seguros, 3) No tome hielo que no haya sido preparado con agua segura. 4) Consumir solo leche envasada y derivados lácteos debidamente higienizados. 5) Prestar atención a la repostería y a los helados, ya que pueden ser origen de enfermedades. 6) Evite consumir pescado y marisco crudo, existen países en los que algunas especies pueden ser peligrosas incluso aunque estén cocinados. 7) Las comidas deben estar suficientemente cocinadas y servirse calientes. 8) Debe tenerse cuidado con las salsas y preparados que contenga huevos crudos. 9) La fruta debe ser pelada personalmente y las verduras no deben comerse crudas. Las ensaladas pueden ser peligrosas. 10) Debe de evitarse la comida de los vendedores callejeros.

Las precuaciones con respecto al viaje no acaban cuando uno vuelve a casa. Si en los 12 meses posteriores a su viaje padece alguna enfermedad, sea cual sea, no dude en acudir a su médico e informarle que ha estado en algun país exótico. Algunas no se manifiestan inmediatamente, pueden presentarse bastante tiempo después.